2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda... CHP'li Ertuğrul: "Bizim İhmallerle, Beceriksizlikle Kaybedecek Tek Bir Mehmetçiğimiz Yoktur"

(TBMM) - CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, "Kürsülere çıkıp 'en modern teçhizata sahibiz' diyorsunuz ancak askerlerimiz hala donarak, mağaradaki gazlardan zehirlenerek, eğitimsiz kadrolar yüzünden güneş çarpmasından ve sıvı kaybından ölmeye devam ediyor. Buradaki asıl sorun ülkede ihmaller, eğitimsizlik ve beceriksizlik zinciriyle oluşan olaylar karşısında 'bunlar askerlik fıtratından' denilmesi. Evet askerlik, şehadete en yakın görevdir ama bizim ihmallerle, beceriksizlikle kaybedecek tek bir Mehmetçiğimiz yoktur" dedi.

TBMM Genel Kurul'nda Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçeler üzerinde grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor.

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti sıralarının boş olmasını eleştirerek, "İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra jeopolitik risklerin en yüksek olduğu dönemdeyiz. Dolayısıyla bugün bizim burada tartıştığımız Milli Savunma Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı belki de bu bakanlıklar arasında en kritik olanlar. Gönül isterdi ki bu kadar önemli bakanlıkların tarşıldığı bir yerde bizi AKP'den altı kişiden daha fazla kişi dinlesin" dedi.

"Kasım 2022'den beri sanayi üretimimiz tamamen yerinde sayıyor"

Özlale, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Başarılı bir sanayi devrimi için bizim sanayi üretimimizin artması gerekiyor. Kasım 2022'den beri sanayi üretimimiz tamamen yerinde sayıyor. İstihdam yerinde saymıyor, çalışan sayısı sanayide azalıyor. 24 imalat sanayi sektörünün 15'inde üretim geriye gitti. Sadece tekstil, hazır giyim, deri değil; mobilya, kimya, plastik gibi çok temel ve bizim ihracatçı olduğumuz sektörlerde sanayimiz üç seneden beri geriye gidiyor. Son üç yılda teksil, giyim ve deri sektöründe 300 binden fazla insan işini kaybetmiş. Durum böyleyken bizim sanayi devrimini hakkıyla yerine getirdiğimizi söylememiz çok mümkün değil. İhracatımızın birim değeri yüzde 3 artarken ithalatımızın birim değeri de yüzde 7 artmış. Dolayısıyla ortada çok büyük bir başarı hikayesi yok. Kişi başı milli geliri bizim 2-3 katımız olan ülkeler tekstilden, hazır giyimden, makineden, kimyadan, plastik sektöründen çıkmıyorlar, bunu dönüştürüyorlar. Bu insanların tekstilden çıktıktan sonra geçecekleri yer için bütçede bir kaynak var mı? Yok."

Özlale, ABD'deki sadece iki üniversitenin AR-GE bütçelerinin toplamının 119 devlet, 110 vakıf üniversitesinin AR-GE harcamalarından fazla olduğunu söyleyerek, "Teksil, hazır giyimden çıktık peki gerekli AR-GE'yi yapıyor muyuz? Hayır. Bizim sanayicimizin yapısal dönüşüme ihtiyacı varken bu konunun bütçede tamamıyla es geçildiğini görüyoruz. Eskiden tıkır tıkır işleyen kurumlar vardı, bunlardan birisi de Devlet Planlama Teşkilatı'ydı. Eğer olsaydı bugün ne tekstilde ne hazır giyimde ne de deride bu kadar büyük bir başarısızlıkla karşı karşıya kalmazdık" dedi.

Savunma sanayinin AK Parti ile birlikte başlamadığını söyleyen Özlale, "Sizle beraber devam ediyor ve birçok da hata yapıyorsunuz. Milli muharip uçağa bakıyorsunuz motor problemini çözmeden işe başladınız, proje bugün durma noktasına geldi. Altay tankı yerli güç paketi hala ortada yok. S-400'leri milyonlarca dolar vererek aldınız, kullanamıyorsunuz, F-35 programından da sayenizde çıkartıldık. Şeffaf olmayan fon dağıtıyorsunuz, savunma sanayiye ayrılan paylar nereye gidiyor bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TSK'nın Anıtkabir'deki bu saygısılığı engelleyecek gücü yoktur"

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, "Anıtkabir'de resmi törenlerde yapılan saygısızlıkları konuşacağım" diyerek, şunları söyledi:

"Anıtkabir'de bir grubun her törende yaptığı saygısızlıkla ilgili neden MSB bir şey yapmıyor diye soruyoruz sürekli. Orası büyük bir saygı yeri. Sayın bakan hudutları engellediniz de Anıtkabir'e giren bu güruhu neden engellemediniz? Anıtkabir hepimiz için kutsaldır. Bunu engelleyebilir misiniz? Asla engelleyemezsiniz. Ben bu konuşmayı sadece tarihe not düşmek için yapıyorum. Milli Savunma Bakanlığı'nın Anıtkabir'deki bu saygısızlığı engelleyecek gücü yoktur. Eğer orada 'Gazi Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atılsaydı onu engellerdiniz Sayın Bakan."

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, şunları kaydetti:

"Bizi bekleyen en önemli tehlike ordumuzun siyasallaşmasıdır. 15 Temmuz sonrası yapılan değişikliklerle TSK'nın siyasallaşması adına çok tehlikeli adımlar atıldı. Yüksek Askeri Şura'nın yapısı değiştirilerek sivil sayısının artırılmasıyla atama, terfi ve emeklilikte siyasi müdahale belirginleşmiş, muhalif düşünen komutanlarımızın kadrosuzluk gerekçesiyle emekli edilmelerinin önü açılmıştır. Siyasi bir irade olan bakanın kuvvetlerimizi siyasi olaylarda sahaya sürebilmesinin önünü açmaktadır. Personel alımında yapılan değişiklikle siyasi iradenin ağırlığının artmasıyla iktidardaki siyasi görüşün yandaşlarını TSK'ya kolaylıkla yerleştirebilmesinin önünü açmıştır. Bütün bunlar TSK'nın siyasallaşması değil de nedir?

"GATA, ülkemizdeki en gelişmiş tedavi merkezlerinden biriydi"

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, "GATA, ülkemizdeki en gelişmiş tedavi merkezlerinden biriydi. Askeri sağlık sitemlerinin en önemli görevlerinden biri de savaş esnasında ilk müdahaleyi yapacak nitelikli personeli yetiştirmektir. Fakat bunların Sağlık Bakanlığı'na devredilen ve kurumsal yapısı tahrip edilen hastanelerle yeterince yapılamadığı açık bir gerçektir. Askeri hekimlik ve savaş cerrahisi uzmanlığı yok olmakta, patlayıcı yaralanmalarında birinci ve ikinci derece sağlık hizmetlerinin sürdürülmesine kadar büyük bir zaafiyet oluşmaktadır. Çok önem arz eden travma cerrahisi, protez ve bu dalda uzmanlaşmış kadrolar da mevcuttu. Büyük bir öneme sahip bu sorun iktidarın ne yazık ki gereksiz inadı ve siyasi saikleri yüzünden hala çözüm beklemektedir" diye konuştu.

"Bir devlet ordusuna göz bebeği gibi bakmazsa bedelini millet öder"

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ise şöyle konuştu:

"Sizlerin Yüksek Askeri Şura'nın yapısını bozmanız ve siyasallaştırmanız, FETÖ ve benzeri yapılarla silahlı kuvvetleri kuşatma çabanız boşadır. Bu orduda ne yaparsanız yapın Atatürk ruhunu silemeyeceksiniz. Silahlı kuvvetlerde Mustafa Kemal'in askerlerini asla bitiremeyeceksiniz. Bir devlet ordusuna göz bebeği gibi bakmazsa bedelini millet öder. Şunu çok iyi biliyoruz ki personel kalitesi zaafiyet kaldırmaz. Askeri sağlık sistemi caydırıcılığın ve moralin çok önemli bir parçasıdır ve moral en az silah kadar stratejik bir unsurdur. Emekli personelin geçim sıkıntısı çekmesi kabul edilemez. Şehit ve gazilerimizin haklarının gözardı edilmesi kabul edilemez. Kürsülere çıkıp 'en modern teçhizata sahibiz' diyorsunuz ancak askerlerimiz hala donarak, mağaradaki gazlardan zehirlenerek, eğitimsiz kadrolar yüzünden güneş çarpmasından ve sıvı kaybından ölmeye devam ediyor. Buradaki asıl sorun ülkede ihmaller, eğitimsizlik ve beceriksizlik zinciriyle oluşan olaylar karşısında 'bunlar askerlik fıtratından' denilmesi. Evet askerlik, şehadete en yakın görevdir ama bizim ihmallerle, beceriksizlikle kaybedecek tek bir Mehmetçiğimiz yoktur."