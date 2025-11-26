2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.

(TBMM) - CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, milli bayram ve anmalarda Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili atılan sloganlara dair, "Orada slogan atan ve mozoleyi çıkmadan Anıtkabir'den ayrılan vatandaşlarımızın, partililerinizin bir kabahati yok bence. Kabahat, sizin buna tenezzül ediyor oluşunuz. Bu yapılandan medet umuyor, bu yapılanın iyi bir şey olduğunu düşünüyor oluşunuz. ve Sayın Milli Savunma Bakanı, defalarca Anıtkabir'deki törenlere katıldım. Törenler sırasında, bir slogan atanlara bakıyorum, bir de sizin yüzünüze bakıyorum. Yüzünüzde bir mahcubiyet yok. Yapılandan duyulan rahatsızlığın yansıdığı bir vücut dili olur o da yok" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı 2026 bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporları ile Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Sayıştay raporları görüşülüyor. CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, milli bayramlar ve anma günlerinde Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili atılan sloganlara değindi. Konuralp şöyle konuştu:

"Bu vatandaşlarımız, Tayyip Bey'in Anıtkabir'den ayrılmasının hemen ardından, bayrak direğinin bulunduğu taraftaki merdivenlerden aşağıya inmeye başlıyor. Yani 19 Mayıs, 29 Ekim veya 10 Kasım sabahlarının erken saatlerinde, Anıtkabir'e gelen bu vatandaşlarımız, Atatürk'ün mozolesine dahi çıkmadan Anıtkabir'den ayrılıyor. Yaptıkları Tayyip Bey lehine slogan atmak. Yapmadıkları, Büyük Atatürk'ün mozolesini ziyaret etmeden Anıtkabir'den ayrılmak. Yaptıkları ve yapmadıklarını birlikte düşünerek soruyorum:

Arkadaşlar, buna neden tenezzül ediyorsunuz? Her resmi bayram ve anmalarda, Anıtkabir'e bir öncekinden çok daha az sayıda vatandaşımızı ve aslında partilinizi taşımayı ve orada Tayyip Bey lehine slogan attırtmayı ve slogan atanların Büyük Atatürk'ün mozolesine bile çıkmadan Anıtkabir'den ayrılmalarının 'İyi bir şey' olduğunu sanma yanılgısından neden kurtaramıyorsunuz kendinizi?

Orada slogan atan ve mozoleyi çıkmadan Anıtkabir'den ayrılan vatandaşlarımızın, partililerinizin bir kabahati yok bence. Kabahat, sizin buna tenezzül ediyor oluşunuz. Bu yapılandan medet umuyor, bu yapılanın iyi bir şey olduğunu düşünüyor oluşunuz. ve Sayın Milli Savunma Bakanı, defalarca Anıtkabir'deki törenlere katıldım. Törenler sırasında, bir slogan atanlara bakıyorum, bir de sizin yüzünüze bakıyorum. Yüzünüzde bir mahcubiyet yok. Yapılandan duyulan rahatsızlığın yansıdığı bir vücut dili olur o da yok.

Ama neden rahatsız olmadığınızı, bugünkü bütçe konuşmanızdan ve bizlere dağıttığınız bütçe sunuş kitapçığınızın görsel içeriğinden anlıyoruz. Atatürk somut olarak değil, bir siluet, bir arka fon olarak bile kitapçıkta yok. ve ismi tek bir cümlede geçiyor; 'Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken… nokta nokta nokta…. Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum'. Hadi pek çok bakanlığın bütçe sunuşlarında özel olarak Atatürk'ü anmamanın haklı ya da haksız gerekçeleri sıralanabilir. Ancak ömrü hayatı Türk Silahlı Kuvvetleri ile özdeşleşmiş Mustafa Kemal Atatürk'ün sizin bütçe sunuş konuşmanızda özel olarak anılma ihtiyacı duyulmaması ile Anıtkabir'de yaşananlardan rahatsızlık duymamanız arasında özel bir ilişki olduğunu düşünüyorum."