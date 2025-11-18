2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.

(TBMM) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2026 bütçesinde vekillerin sorularını yanıtladı. Yerlikaya, suça sürüklenen çocuklarla ilgili sorunların, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın hazırladığı caydırıcı düzenlemelerle çözüleceğini belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabına ilişkin görüşmeler tamamlandı. Milletvekillerinin geneli üzerine yaptıkları konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yöneltilen soruları yanıtladı.

Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelede gelinen noktayı rakamlarla açıkladı. Yerlikaya, kamuoyundaki algının son dönemde önemli ölçüde değiştiğini belirterek, "4 Haziran 2023'te yapılan anketlerde düzensiz göç üçüncü büyük sorun olarak görülüyordu. Artık yüz kişiden sadece biri bunu sorun olarak görüyor. Çünkü Türkiye artık hedef ülke olmaktan ve transit rota olmaktan çıktı" diye konuştu.

CHP'li Murat Bakan'ın eleştirilerine de cevap veren Yerlikaya, hudut güvenliğinde görev yapan personele dikkat çekerek, "Milletvekilimiz Murat Bakan, Hudut Kartallarından 60 bin kahramanımızın görev yaptığı noktaları görmemiş olabilir ama onlar orada. Biz 'mış gibi' yapmıyoruz" dedi.

Ali Yerlikaya, Türkiye'nin sınır güvenliğinde yapılan çalışmaları açıkladı. Buna göre sınır hattında 1.406 km güvenlik duvarı, 1.584 km aydınlatma, 1.878 km devriye yolu, 373 kilometre kamera algılama hattı, 150 drone ve çok sayıda gözetleme kulesi ve araç bulunduğunu aktardı. Yerlikaya, sistemler sayesinde havadan 10.000 metre yükseklikten insan tespit edilebildiğini, 4.000 metrede ise yüz bilgilerinin alınabildiğini belirtti.

"Deport işlemlerinde rekor kırıldı"

Bakan Yerlikaya, göreve başladıkları tarihten bu yana 303 bin 150 kişinin sınırdan girişinin engellendiğini, 326 bin 195 kişinin ise deport edildiğini belirterek, bunun "rekor" olduğunu ifade etti.

Yerlikaya, 375 mobil göç noktası aracının bugüne kadar 6 milyon 28 bin yabancının kimlik kontrolünü yaptığını, bunlardan 236 bin 212 kişinin düzensiz göçmen olarak tespit edildiğini açıkladı. Yerlikaya, bunun ilk üç ayda 50 bin kimlik sorgulaması yapıldığını ve şehirlerde sorgulananların yüzde 74,5'inin düzensiz göçmen çıktığını hatırlattı. Yerlikaya, "Son yedi aydır aylık ortalama 410-415 bin kimlik sorgulaması yapıyoruz. Düzensiz göçmen oranı yüzde 1,4'e düştü" bilgisini paylaştı.

"Geçen yıl 15-18 yaş aralığında uyuşturucudan 6 ölüm"

Yerlikaya, 15-64 yaş aralığında hayatında en az bir kez uyuşturucu kullananların oranının Avrupa'da 2020'de yüzde 29, dünyada yüzde 6 olduğunu, Türkiye'de ise sadece yüzde 3,1 olduğunu belirtti. Bakan, geçen yıl uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 427 olduğunu ifade ederek, 15 yaş altındaki ölümlerin bulunmadığını, 15-18 yaş aralığında ise 6 ölüm gerçekleştiğini açıkladı.

"Gazi Meclis mutlaka bunu değerlendirecek"

Bakan Ali Yerlikaya, suça sürüklenen çocuklarla ilgili şunları kaydetti:

"Suça sürüklenen çocuklarla ilgili cezaları gözden geçirmemiz, yani caydırıcılığı tekrar masaya yatırmamızın zamanı geldi. 2020'de kasten öldürmenin yüzde 12,6'sı suça sürüklenen çocuklardı. 2024'te bu oran 3 puan artarak yüzde 15,6 oldu. Kasten yaralamada ise 2020'de yüzde 8 iken, 2024'te yüzde 11,4'e yükseldi.

Yabancı mevkidaşlarımla bir araya geldiğimizde veya onlara ziyarete gittiğimizde şunu görüyoruz: İngiltere'de, Avrupa Birliği'nde ve Amerika'da, çocuklar çevrim içi günlük 4-7 saat sosyal medyada vakit geçiriyor. Bu ortamda çocuklara bir hal oldu; bunu bilim insanları söylüyor. İngiltere artık 10 yaşındaki çocuğa ceza sorumluluğu kabul etmeye başladı. Eğer birini yaralarsan veya öldürürsen ceza veriyorlar.

Bizde ise 12 yaşın altındaki çocuklara ceza vermiyoruz. Ama 15-16-17-18 yaşında bir çocuk kasten öldürme veya kasten yaralama yaparsa buna nasıl bakacağız? Gazi Meclis mutlaka bunu değerlendirecek."

"Görev yaptığım dönemde faili meçhul olay olmadı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görev yaptığı dönemde faili meçhul olay olmadığını hatırlatarak, "Biz şimdi ta 1 Ocak 2003'e kadar gidiyoruz. Ödül sistemi getirdik. Faili firar sayısı 163. Her gün bir faili firar yakalandığında, haberi oraya gitsin diye biz nazar değmesin diye bir hediye gönderiyoruz. Tebrik ediyoruz, taltif ediyoruz. 688 bin arkadaşımız gece gündüz demeden çalışıyor" dedi.

Ali Yerlikaya konuşmasının devamında, "Teşkilatımızda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik maaşlarıyla ilgili bir dengeleme çalışmamız var ve zamanı geldiğinde bu işin ne noktaya geleceğini hep birlikte göreceğiz; hiç kimsenin şüphesi olmasın, arkadaşlarım bize inanıyor ve biz de bunu onlara sürekli söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Günde 10 kişi aşırı hız nedeniyle hayatını kaybediyor"

Bakan Yerlikaya, özel otoyollardaki radarlarla ilgili toplam ceza sayısının 133 bin 443, ceza miktarının 343 milyon TL olduğunu ve her 30 kilometrede radar bulunduğunu açıkladı. Yerlikaya, günde 10 kişinin aşırı hız nedeniyle, her 3 günde bir kişinin ise kırmızı ışıkta durmamak nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ali Yerlikaya, trafik kültürü oluşturmak zorunda olduklarını belirterek, 30 Kasım 2024'te yürürlüğe giren yasa dışı çakar mevzuatıyla ilgili cezaların caydırıcılığını artırdıklarını açıkladı; önceki 6 bin 264 TL'lik cezanın birinci ihlalde 189 bin TL, ikinci ihlalde 276 bin TL'ye yükseldiğini, ayrıca ehliyet ve araç bağlamalarının uygulandığını ve denetimleri yüzde 378 artırarak ihlallerin yüzde 87'sini son 11 ayda neticelendirdiklerini söyledi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suça sürüklenen çocuklarda da, küçüklüğünde çok çizgi film izlemiş ve bunun etkisinde kalan yeni nesle söylüyorum: Bunların tamamı bitecek, hiç merak etmeyin. Bunu da AK Parti ve Cumhur İttifakı grubumuzun çıkaracağı caydırıcı kanunlarla Allah'ın izniyle bitireceğiz. Göreceksiniz bunu. Suça sürüklenen çocuklar ve çevrim içi dünyadan iletişim kuran yeni nesille ilgili buradan sesleniyorum: Yeni çıkacak yargı paketinde Adalet Bakanımız ve grubumuzla hep birlikte çalışıyoruz. Caydırıcılıkla beraber, çakarda olduğu gibi… Bakın arkadaşlar, hafife almayın. 6 ayda biter bunlar, 6 ayda göreceksiniz. Kanun bir çıksın, caydırıcılık bir çıksın; ne zaman olacağını hep beraber göreceğiz."

Görüşmelerin ardından İçişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesi kabul edildi.