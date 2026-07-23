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ALES giriş belgeleri erişime açıldı

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ÖSYM tarafından 2 Ağustos'ta düzenlenecek 2026-ALES/2 sınavına başvuran adayların sınav giriş belgeleri, 'ais.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile alınabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2026-ALES/2) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2 Ağustos'ta uygulanacak 2026-ALES/2'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2026-ALES/2 için adaylar, 2 Ağustos'ta saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
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