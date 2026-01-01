Türkiye Yazarlar Birliği 2025'in "Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri" açıklandı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından 2025 yılının "Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri" açıklandı.

TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, birlik genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında, TYB'ye Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü verildiğini anımsatarak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve seçici kurula teşekkür etti.

Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri'nde seçici kurul üyelerinin eserlerinin değerlendirmeye alınmadığını ve aynı dalda bir kişiye üst üste ödül verilmediğini belirten Arıcan, "TYB dün olduğu gibi bugün de kalemini hakikat için oynatanların yanındadır. 2025 ödüllerimizin kültür dünyamıza yeni kapılar açmasını, genç yazarlarımıza ilham olmasını ve düşünce hayatımıza bereket getirmesini temenni ediyoruz." dedi.

TYB Genel Başkanı Arıcan, daha sonra 2025 yılının "Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"nin sahiplerini açıkladı.

Buna göre, hikaye ödülüne Hale Sert'in "Kuşlar ve Geçmeyen Şeyler", şiir ödülüne Bahtiyar Aslan'ın "Kahır ve Ayin", roman ödülüne M. Fatih Kutlubay'ın "Günlerin Bin Yıllık Mezarı", deneme ödülüne ise Yağız Gönüler'in "Efsunlu Güzellikler" kitabı layık görüldü.

Fikir ödülü Burhanettin Tatar'ın "Sonsuzun Sınırında: Kur'an ve Tefekkür İlişkisi Üzerine" eserine, araştırma ödülü Kemal Ramazan Haykıran'ın "Gül ve Kılıç Moğol İstilasında Mevlana ve Etrafındaki Dünya", inceleme ödülü Şerif Eskin'in "Osmanlı Modern Yazılı Kültüründe Edebiyata Yüklenen Anlamlar" eserlerine verildi.

Dil ödülü Abdülkadir Dağlar'ın "Şak Şık Şakayık: Töreli İştikak Denemeleri", edebi tenkit ödülü Sercan Ceylan'ın "Metni (D)okumak Modern Türk Edebiyatı Üzerine Eleştirel Okumalar", söyleşi ödülü M. Nuri Yardım'ın "Medeniyet Sohbetleri" eserlerine, basın fıkra ödülü ise Milat Gazetesi'ndeki yazılarıyla İsmail Bingöl'e verildi.

Hatıra ödülüne Bilal Kemikli'nin "Şu Bizim Ankara", şehir ödülüne Taner Ay'ın "Edebiyatın Suriçi", biyografi ödülüne Safiye Önal'ın "Yaşayan Klasiğimiz Mustafa Kutlu", çocuk edebiyatı ödülüne Yücel Feyzioğlu'nun "Kırk Parmaklı Padişah" eserleri, tercüme ödülüne Sait Okumuş'un "Mahmud-ı Şebüsteri'nin Gülşen-i Raz" çevirisi, dergi ödülüne Çare Dergisi layık görüldü.

Dijital mecra ödülü Reyhan Çınar'ın "İstanbul Türkçesi" Youtube kanalına, belgesel ödülü TRT World'de yayınlanan "Bir Zeytin Ağacı Altında" belgeseline, dizi ödülü TRT Avaz'da yayınlanan "İzler" programına, televizyon programı ödülü VAV TV'de yayınlanan "Aramızdaki Kelimeler" programına, radyo programı ödülü TRT Erzurum Radyosu'nun "Hayatın İçinden" programına verildi.

Yayıncılık kamu ödülüne Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının "Telve" ve "Bağlar" dergileri, yayıncılık özel ödülüne VakıfBank Kültür Yayınları, özel yayıncılık jüri özel ödülüne Sadreddin Şirazi'nin "Dört Akli Yolculukta Aşkın Hikmet" eserinin çevrilmesi ve yayına hazırlanmasında proje ve çeviri editörlüğünü üstlenen Şamil Öçal layık görüldü.

D. Mehmet Doğan Türk Dünyası Edebiyat Ödülü, Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" eserini Özbekçeye tercüme eden Miraziz Azam'a, TYB vefa ödülü TYB Yönetim Kurulu üyesi ve TYB Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Muhsin Mete'ye, üstün hizmet ödülü ise araştırma, inceleme, deneme kitaplarıyla Türk edebiyatına sağladığı katkılardan ötürü Abdullah Uçman, yazar ve akademisyen Ümit Meriç ile yazar Yavuz Akpınar'a verildi.