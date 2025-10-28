Haberler

2025 Necip Fazıl Ödülleri'nin Kazananları Açıklandı

Güncelleme:
Star gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nin 2025 yılı kazananları belirlendi. 12. kez verilen ödüller, 8 dalda 9 isme takdim edildi. Jüri üyeleri arasında M. Fatih Andı ve Turan Karataş bulunuyor.

Şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nin 2025 yılı kazananları açıklandı.

Kültür ve sanat dünyasında büyük yankı uyandıran ve bu sene 12'ncisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nde 8 dalda 9 isim ödüle layık görüldü.

Ödülleri, M. Fatih Andı, Turan Karataş, Ahmet Murat Özel, Melike Günyüz, Samed Karagöz ve Bedir Acar'dan oluşan jüri belirledi.

Bugüne kadar geçmişin de birikiminden beslenerek şiirde geleneksel olanla modernizmi harmanlayan, poetika ve politikanın insan tekleri ve toplum üzerindeki etkilerini soruşturan duyarlılığı, dergiciliği, fikri planda şiir üzerine verdiği emekler dolayısıyla Celal Fedai, "Necip Fazıl Şiir Ödülü"ne layık görüldü.

Toplumun değişik katmanlarından çıkardığı kişileri başarılı bir biçimde roman kahramanı haline getirmesi, şehrin karmaşık düzeni içinde özüne yabancılaşan insanın dramını duru bir lisanla dikkate sunması ve her bir eserinde farklı anlatım teknikleri deneyerek okurla güçlü bağ kurmadaki başarısı dolayısıyla Tarık Tufan, "Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü"nün sahibi oldu.

Filistin'in kültürel ve edebi direnişini odağa alarak sanatın politik hafızayı kurma gücünü görünür kılan araştırmaları ve İsrail'in edebiyat üzerindeki ideolojik etkisini çözümleyen çalışmalarıyla Peren Birsaygılı Mut, "Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü"ne değer görüldü.

Dilde ve ifade biçimindeki yetkinliği, eserlerinde masalları ve mitleri kullanarak oluşturduğu çarpıcı atmosfer dolayısıyla Merve Uygun, gündelik hayatı ilgiyle kurcalayan şiirlerindeki canlı duyuş ve düşünsel çaba nedeniyle de Hasan Bozdaş, "Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü"ne layık bulundu.

Modern Arap sanatının biçimsel ve düşünsel temellerini attığı eserlerinde savaş, sürgün ve hafıza temalarını derin bir etik duyarlılıkla ele alan, coğrafyada yaşanan trajediyi unutturmamaya çalışan eserleriyle Dia al-Azzawi, "Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü"ne layık görüldü.

Zengin Türkçesi ve şiirsel diliyle fantastikten öyküye kadar uzanan farklı türleri zekice kurgulaması, okurlara zengin hayal dünyasının kapılarını aralaması, çocuklar ve gençler için yazdığı eserlerde gelenekle olan bağlara güçlü vurgu yapması sebebiyle Ayşe Sevim'e "Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü" verilecek.

Hem akademisyen hem de icracı kimliğiyle uzun yıllardır Türk halk müziğine emek veren, milletin bağrından çıkmış, kültürel kimliğin özü niteliğindeki türkülerin yaşatılması, arşivlenmesi ve doğru biçimde tanıtılmasındaki katkılarından dolayı Bayram Bilge Tokel "Necip Fazıl Müzik Ödülü"ne değer bulundu.

Hasan Aycın ise günübirlik ve kaba mizah anlayışından uzak, ince duyarlılıklar ve kimi zaman sarsıcı ironik eleştirilerin eşlik ettiği şiirsel çizgileriyle sanat, düşünce, edebiyat ve siyaset hayatına açtığı pencereler ve bu pencerelerden gözlemlediklerini düşünce ve inanç hassasiyetleriyle yoğurarak çizgi sanatına yaptığı katkılar dolayısıyla "Necip Fazıl Saygı Ödülü"nün sahibi oldu.

Necip Fazıl Ödülleri jürisinin açıkladığı ödüller, daha sonra ilan edilecek bir tarihte düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
