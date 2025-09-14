Haberler

2025 KPSS Alan Bilgisi Sınav Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayınlandı

Güncelleme:
ÖSYM, 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi oturumlarına ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10'unu erişime açtı. Adaylar, sorulara 10 gün boyunca erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, dün ve bugün yapılan 2025 KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarının (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ve istatistik) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugün ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 24 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
