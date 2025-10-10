2025 KPSS A Grubu Sınavı Sonuçları Açıklandı

Haberler

ÖSYM, 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu sonuçlarını duyurdu. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının sonuçları ile 59 numaralı sorunun iptaline dair değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ) 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7 Eylül'de yapılan 2025 KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 13-14 Eylül'de uygulanan Alan Bilgisi Oturumlarına ve itirazlara ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 59 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek sonuçlar açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
