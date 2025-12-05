2025 İpek Yolu Rallisi'nin yolculuğu Brüksel'de Türk kahvesi eşliğinde anlatıldı

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 2025 İpek Yolu Rallisi'nin yolculuğunun paylaşıldığı bir davet verdi.

Kaymakcı'nın ev sahipliğinde Brüksel'deki Daimi Temsilcilik binasında düzenlenen etkinliğe, ralli rotasındaki ülkelerin temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda Türk ve yabancı konuk katıldı.

Büyükelçi Kaymakcı, bu yıl resmi startı AB'nin başkenti konumundaki Brüksel'den verilip Tacikistan'da son bulan ralliyle ilgili, "Bu sadece bir yarış değil. Aynı zamanda bağ kurmakla, arkadaşlıkla, keşifle, barış ve dostluk mesajıyla ilgili." dedi.

Kaymakcı, kendisinin de bu ralliye birkaç defa katıldığını, en uzun yolculuğunu Türkiye'den Kazakistan'a yaptığı söyledi.

Tüvtürk Genel Müdürü Koray Özcan da kendisi ve birçok meslektaşının da defalarca ralliye katıldığını dile getirerek, "Gerçek bir bağ hissettiğimiz yürekten bir yolculuk." ifadesini kullandı.

Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin de rallinin birçok ülke sınırı geçilen ve bolca problemle karşılaşılan bir yolculuk olduğunu ancak takım çalışması sayesinde üstesinden gelindiğini belirtti.

Rallinin diğer katılımcılarından bazıları, anılarını şahsi fotoğraflarından oluşan sunumlarla paylaşarak, karşılaştıkları misafirperverlik ve kültürel zenginliklerin bıraktığı etkiden övgüyle söz etti.

"Dünyanın en uzun rallisi" olarak bilinen İpek Yolu (Silk Road) Rallisi, hıza değil ödevlere dayalı bir nitelik taşıyor.

Dünya Türk Kahvesi Günü

Büyükelçi Kaymakcı, Türk kahvesinin sadece kahve içmekten ibaret değil, kültürel bir nitelik taşıdığını, "sosyal bir köprü" olduğunu vurguladı.

Etkinliğin sonunda davetlilere, Türk kahvesi ikram edildi. Yabancı konuklar, Türk kahvesi pişirmeyi de deneyimledi.