2025 Davet Tatbikatı'nda 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyeti gerçekleştirildi

ÇANAKKALE ve Saros Körfezi'nde devam eden 'Nusret- 2025 Davet Tatbikatı'nın 7'nci gününde, 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO, Türk Deniz ve Hava kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar birliklerle çeşitli ülkelerden gözlemcilerin katılımıyla Çanakkale ve Saros Körfezi'nde düzenlenen 'Nusret- 2025 Davet Tatbikatı', 7'nci gününde devam ediyor. Tatbikat, katılan birlik komutanlıkların mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmek amacıyla düzenleniyor. Ayrıca tatbikat süresince; Karadeniz'de mevcut sürüklenen mayın tehdidi ile Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Karadeniz'deki demirli mayınların temizlenmesi maksadıyla verilebilecek göreve yönelik Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) eğitimleri de icra edilecek.

SAROS KÖRFEZİ'NDE 'SEÇKİN GÖZLEMCİ GÜNÜ'

Tatbikata Türkiye'den; mayın filosu komutanı, 1 ve 2'nci Arama Tarama Filotillası Komodoru ile 1'inci Amfibi Gemiler Filotillası Komodoru ile komuta-kontrol gemisi, firkateyn, korvet, 2 arama kurtarma gemisi, 3 hücumbot, 3 karakol gemisi, 5 mayın avlama gemisi, helikopter, insansız hava aracı, 2 sualtı savunma görev timi, 2 hafif otonom sualtı aracı (HOSA) timi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 4 sahil güvenlik gemisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 görev uçuşu F-16 ve C-130 nakliye uçağı olmak üzere olmak üzere 20 gemi ve 5 hava unsuru, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (snmcmg-2) unsurlarından; İtalya'ya ait komuta kontrol gemisi ile İtalya, İspanya, Türkiye, Yunanistan'dan birer mayın avlama gemisi, ayrıca Fransa, Romanya ve İspanya'dan birer patlayıcı maddeleri zararsız hale getirme timi katıldı. Tatbikat kapsamında bugün Saros Körfezi'nde 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyeti gerçekleştirildi.

HAVADAN DENİZE MAYIN BIRAKILDI

Faaliyet kapsamında ilk olarak sancak gemisi olan TCG Bayraktar'da; Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Birol Orak, basın brifingi verdi. Daha sonra C-130 tipi uçak ile havadan denize mayın bırakıldı. ROV cihazıyla teşhis edilen ve Türk Savunma Sanayisi tarafından yerli imkanlarla üretilen Malaman Akıllı Dip mayınları, Mayın Harbi Dalgıçları (MHD) tarafından patlatılarak imha edildi. HOSA da mayınlı sahada görev aldı. Tatbikat, imha sırasında yaralanan personelin helikopterle sevk edilmesi ve tören geçişinin ardından sona erdi. Programa, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve çok sayıda personel katıldı.

'BÜTÜN İMKAN VE KABİLİYETLERİ GÖRDÜK'

Tatbikattan sonra konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, "Bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın planlı tatbikatlarından olan 'Nusret- 2025 Davet Tatbikatı'nın gözlemci gününü hep beraber izledik. 1 haftadır süregelen bu tatbikatın mayın harekatı konusunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın bütün imkan ve kabiliyetlerini gördük. Biliyorsunuz ekim ayı içinde Denizkurdu-I 2025 Tatbikatı'nı Anadolu Gemisi'nden, bu tatbikatı ise tamamıyla yerli ve milli imkanlarla icra edilmiş Sancaktar Gemisi'nden izleme imkanını bulduk. Mayın harekatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için çok önemli harekat. Bu harekatın en önemli yanı bugün NATO üyesi ülkeler ve 26 ülkenin de beraber izlediği gözlemci ve fiili olarak bu tatbikata bizzat şahit oldular. Bu tatbikatta elde edilen eğitim faaliyetleri, bizim Karadeniz güvenliğini sağlamamız için Türkiye, Romanya ve Bulgaristan deniz kuvvetleri komutanlığının Karadeniz'deki mayın hareketi kapsamında imzalamış olduğu iş birliğinin de bir göstergesi olarak hepimiz burada şahit olduk" dedi.

'DENEME İMKANI BULDUK'

Orgeneral Bayraktaroğlu, "Burada elde ettiğimiz eğitim, başarı ve faaliyetlerini Karadeniz'de de mayın harekatında kullanmak üzere hazır halde olduğunu bütün dünyaya göstermiş olduk. Milli ve yerli sanayimizin faaliyetimize katkı sunan bütün ürünlerini de Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından deneme imkanı bulduk. Gerek emir komuta sistemleri gerek yerli mayın gerek sensör cihazlarının kullanımına şahit olduk. Bu nedenle kullanımlarına şahit olduğumuz yerli ve milli sistemleri daha da geliştireceğimizin daha da ileriye götüreceğimizin bir kanıtı olarak da izleme imkanı bulduk. Bu nedenle bu harekatı icra eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza da teşekkürlerimi iletiyorum. Bütün personele başarılar diliyorum. Harekatın amacına ulaştığını ve mayın harekatı konusunda ne kadar başarılı olduğumuzun, üstün bir seviyeye geldiğimizin bir örneğini de hep beraber görmüş olduk" diye konuştu.

'DAHA DA GÜÇLÜ BİR HALE GELECEĞİZ'

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ise "Bu tatbikata 26 ülkeden 74 gözlemci personel katılmaktadır. Tatbikatımız, ismini kahraman Nusret Mayın Gemisi'nden almaktadır. Bildiğiniz gibi 1915'te Nusret Mayın Gemimiz Çanakkale Boğazı'na dökmüş olduğu mayınlarla o dönemin en güçlü donanmasını Çanakkale Boğazı'ndan geçirmemiştir ve 'Çanakkale geçilmez' dedirmiştik. Mayın silahı hala çok önemli. Bildiğiniz gibi Ukrayna-Rusya Savaşı esnasında Ukrayna'nın Odessa'nın güneyine dökmüş olduğu mayınlar sonucunda Rusya, Karadeniz'de istediği gibi bir deniz harekatı icra edemedi. Mayın konusunda çok iyi bir deniz kuvvetleriyiz. Kendi milli ve yerli mayınımızı, 'MALAMAN' mayınımızı yaptık ve bugün de kullandık, sizler de gördünüz. Aynı zamanda yerli ve milli mayın avlama gemilerimizi de inşa ediyoruz. Rusya, Ukrayna Savaşı'nın bitmesinin ardından Karadeniz'deki bütün mayınları biz temizleyeceğiz. Türkiye olarak, Türk Deniz Kuvvetleri olarak biz temizleyeceğiz. Yapmış olduğumuz bu tatbikat Karadeniz'de icra edeceğimiz mayın temizliği faaliyetlerinin bir provasıdır. Daha önce de söylediğim gibi üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin, coğrafi yapısı çok güçlü bir deniz kuvvetlerine sahip olmamızı gerektirmektedir. Biz de çok güçlü bir deniz kuvvetleriyiz. İnşa halindeki uçak gemimiz, milli denizaltılarımız, milli fırkateynlerimiz, milli hücum botlarımız envantere katıldıktan sonra daha da güçlü bir hale geleceğiz" dedi.