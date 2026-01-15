2025 Aralık Ayı Türkiye'de Son 55 Yılın En Sıcak Ayı Oldu

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık analizi raporuna göre; 2025 yılı aralık ayı ortalama sıcaklığı 1,5 derece artışla 6,3 derece olarak ölçüldü. 2025 Aralık ayı, son 55 yılın en sıcak 12'nci ayı olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025 yılı aralık ayı sıcaklık analizi raporunu yayımladı. Buna göre; 2025 yılı aralık ayında ortalama sıcaklıklar, Edirne, Kadıköy, Gökçeada, Bodrum, Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri, Çankırı, Kırıkkale, Cihanbeyli, Bartın, Kastamonu, Karabük, Çorum, Boyabat, Tosya, Nallıhan, Beypazarı, Erzurum, Ağrı, Arapgir, Çemişgezek çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; yurdun diğer bölgelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. 1991-2020 normalleri aralık ayı ortalama sıcaklığı 4,8 derece olurken, 2025 yılı aralık ayı sıcaklığı ise 6,3 derece ile normallerinin 1,5 derece üzerinde gerçekleşti. 2025 yılı aralık ayı, son 55 yılın en sıcak 12'nci aralık ayı olarak kayıtlara geçti. Aralık ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 25,7 derece ile Van'da, en yüksek sıcaklık ise 25,6 derece ile Hatay'da ölçüldü.