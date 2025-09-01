Yargıtay Başkanı'ndan Adalet Vurgusu

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, "Çok sayıda dava açılmasının ve yargılama süresinin uzun olmasının sebeplerinin iyi tahlil edilerek çözümlerin tespit edilmesi ve ihtiyaç halinde mevzuat değişiklikleriyle bu çözümlerin hayata geçirilmesi gerekir." dedi.

Yargıtay'daki İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda düzenlenen 2025-2026 Adli Yıl Açılış Töreni'ne Kerkez'in yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile yargı mensupları ve davetliler katıldı.

Kerkez, törende yaptığı konuşmada, günümüzde iyi ile kötünün, haklı ile haksızın, mağdur ile suçlunun mücadelesinin en yoğun şekilde Gazze'de yaşandığını belirtti.

Haklı, mağdur ve mazlumun Filistin halkı, haksız, suçlu ve zalimin ise İsrail olduğunu kaydeden Kerkez, "Zalimin zulmüne ses çıkarmamak ise neredeyse zalimin zulmü kadar acıdır. Hiçbir inanış, hiçbir düşünce ve hiçbir gerekçe, savunmasız insanları, kadınları ve özellikle çocukları, yerinden etmeyi, aç bırakmayı ve öldürmeyi haklı kılamaz. Dünyanın ve insanlığın bir an önce insafa gelmesini ve bu insanlık dramının, toplu katliamların ve soykırımın sona ermesini yürekten diliyorum. Bu insanlık dışı tutumundan dolayı İsrail'i nefretle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Kerkez, hak mücadelesinin süreklilik arz eden bir olgu olduğuna işaret ederek, hakkı olana hakkını vermenin ve hukukunu korumanın adının ise "adalet" olduğunu vurguladı.

Adaletin, her ülkede herkesin ve özellikle yargının görevi olduğunu ve mutlaka sağlaması gerektiğini belirten Kerkez, "Yargı hiçbir beklenti veya korku içinde olmadan, kamuoyunun ve sosyal medyanın baskısı ve etkisi altında kalmadan, tamamen ve sadece gerçekler ve deliller ışığında, vicdani kanaatine göre hareket etmelidir. Sonuçta, adaletin tecellisi olarak ortaya koyduğu karara herkesten önce ve herkesten çok kendisinin inanması gerekir. Adalete güven duygusu ancak bu şekilde tesis edilir." diye konuştu.

Kerkez, yargı mensuplarının, sadece dava veya suç konusuna ve delillere odaklanması gerektiğine dikkati çekerek, "Hakim dosyanın kapağını tekrar kapatana kadar kendi kişisel düşünce ve varsa önyargılarından da sıyrılmayı başarabilmelidir." görüşünü paylaştı.

"Çok ağır bir dosya yükü altında büyük bir özveriyle çalışıyoruz"

Yargı alanında bir an önce çözüme kavuşturulması gereken temel 2 hususun bulunduğunu aktaran Kerkez, bunların dava dosya sayısının azaltılması ve karar süresinin kısaltılması olduğunu bildirdi.

Yargıtay Başkanı Kerkez, "Çok sayıda dava açılmasının ve yargılama süresinin uzun olmasının sebeplerinin iyi tahlil edilerek çözümlerin tespit edilmesi ve ihtiyaç halinde mevzuat değişiklikleriyle bu çözümlerin hayata geçirilmesi gerekir." dedi.

Vatandaşların, dava açılmasına ihtiyaç duymayacağı veya dava açmak mecburiyetinde kalmayacağı şekilde düzenlemeler yapılmasının faydalı olacağını belirten Kerkez, bu konuda düzenleme yapılması önerisinde bulundu.

Kerkez, "Adalet bir hakimin kalbinin en derininde hissettiği duygudur. Yargılama sürecinin uzaması vatandaşlarımız kadar bizleri de derinden etkileyen bir husustur. Adli ve idari yargıda gerek ilk derece ve istinaf mahkemelerinde, gerekse yüksek mahkemelerde görev yapan hakim ve savcılar olarak, çok ağır bir dosya yükü altında büyük bir özveriyle çalıştığımızdan emin olmanızı istiyoruz. Bundan sonra da yine canla başla çalışacağımıza söz veriyoruz." diye konuştu.

Yargıtay Başkanı Kerkez, geçen yıldan günümüze Yargıtaydaki dosya sayısının 420 binlerden 300 binlere düştüğünü, mevcut dosya sayısının hala "korkunç" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Yargıtayın dosyaların bekleme sürelerini en aza indirmek için gayretinin devam ettiğini vurgulayan Kerkez, "Yargıtayımızda önceki adli yıl açılışından bu yana 313 bin dosya karara bağlanmıştır. Bu nedenle üstün gayretlerinden dolayı kıymetli genel kurul ve daire başkanlarımız ile Yargıtay üyelerimizi ve değerli tetkik hakimlerimiz ile Yargıtay savcılarımızı kutluyor, kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"İnfaz rejimi yeniden düzenlenmeli"

Kerkez, toplumsal adaleti yaralayan en büyük hususlardan birinin "cezaların yetersizliği" algısı olduğunun altını çizerek, "İnfaz rejimimizin toplumun beklentilerine uygun bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü, ülkemizde neredeyse cezanın miktarından ziyade bu cezanın yeteri kadar infaz edilmediği konusunda ciddi bir algı oluşmuştur." dedi.

Mağdurların uğradığı maddi ve manevi zararın tam olarak giderilmesi gerektiğine işaret eden Kerkez, mağdurun suç işlenmeden önceki haline döndürülmesi, bunun mümkün olmaması hallerinde de mağdurun yeterli tazminat hakkına kavuşması gerektiğini vurguladı.

Kerkez, manevi tazminatın "zenginleşme aracı" olarak değerlendirilmemesi yönündeki içtihadın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Suçlu yüzünden kolunu, bacağını, gözünü kaybeden bir mağdurun alacağı tazminat miktarı belirlenirken, mağdurun zenginleşmesi meselesi değil, bir koldan, bir gözden ne kadar miktar paraya vazgeçilebileceği hesaplanmalıdır. Devletin maddi olarak zarara uğradığı suçlarda ise suçlunun işlediği suçun cezasını tam olarak çekmesinin yanında verdiği zararı giderinceye kadar etkili bir infaz sisteminin devam etmesi gerekir.

Ülke olarak her alanda uymamız ve uygulamamız gereken önemli hususlardan biri de etik kurallardır. Yazılı olmayan ama yazılı olmasına gerek olmadan herkesin kabul edeceği, uyulmaması halinde yapılan iş veya davranışın kabulünü ve itibarını düşüren, neredeyse görevin gerekleri kadar önemli olan etik ilkelerine dikkat edilmesi, özellikle kamu görevi yapan her meslek grubunun vazgeçilmezi olmalıdır."

Ömer Kerkez, yeni adli yılda tüm yargı mensuplarına üstün başarı dileğinde bulundu.

Amaçlarının vatandaşların beklentilerine en hızlı ve en adaletli şekilde karşılık verebilmek olduğunu belirten Kerkez, "Adalet huzurun temelidir. Adalet barışın temelidir. Adalet hoşgörünün temelidir. Adalet liyakatin temelidir. Adalet ekonominin temelidir. Adalet demokrasinin temelidir. Adalet cumhuriyetin temelidir. Adalet insanlığın temelidir. Adalet mülkün temelidir." ifadelerini kullandı.