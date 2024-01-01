2024'ün İlk Bebeği Kahramanmaraş'ta Dünyaya Geldi

KAHRAMANMARAŞ'ta 2024'ün ilk bebeği, Suriye uyruklu Türkiye vatandaşı Muhammed-Nuran Eltürk çiftinin ikinci çocuğu Mahmut Useyid oldu.

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nda yeni yılın ilk bebekleri Mahmut Useyid Eltürk, saat 00.00'da dünyaya geldi. 3 kilo 300 gram doğan bebeği kapıda baba Muhammed Eltürk karşıladı. 1 yaşında Hatice isminde kızdan sonra erkek çocuğu sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu belirten baba Eltürk, "Allah'a şükürler olsun. Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum yardımcı olduğu için. Çok mutluyum bu saate denk geldiği için. İnşallah 2024 yılı hepimize, Türkiye'ye hayırlı bir sene olur inşallah" dedi. Hastane Müdürü Fulya Debgici de çiftçi tebrik etti.