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2023'te İş Cinayetleri: 1897 İşçi Hayatını Kaybetti

2023'te İş Cinayetleri: 1897 İşçi Hayatını Kaybetti
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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) raporuna göre, geçen yıl Türkiye'de 1897 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Deprem sonrası inşaat sektöründeki kazalar dikkat çekiyor.

(ANKARA) - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG),  geçen yıl, 1897 işçinin "iş cinayetlerinde" hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölen işçilerin sadece yüzde 1,89'unun sendikalı olduğu bildirildi.

İSİG, 2024 yılına ait "iş cinayeti" verilerini yayımladı.

Verilere göre, geçen yıl yaşanan iş kazalarında en az 1897 işçi hayatını kaybetti, bu rakam, günde en az 5 işçinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Hayatını kaybeden işçilerin 106'sının kadın, 1791'i ise erkek olduğu, ölenler arasında 94 mülteci/göçmen işçinin bulunduğu da belirlendi.

İSİG verilerine göre, hayatını kaybeden işçilerin, yüzde 1.89 oranıyla sadece 36'sının sendikalı, yüzde 98,11'e denk gelen 1861'inin ise sendikasız olduğu tespit edildi.

"Deprem bölgesinde en az 106 inşaat işçisi hayatını kaybetti"

Verilere göre, "iş cinayetlerinin en yoğun yaşandığı sektör" inşaat, yol iş kolu olarak kayıtlara geçti. Bu iş kolunda en az 482 işçi yaşamını yitirdi. Tarım, orman iş kolunda 326, taşımacılık iş kolunda 234 işçi hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin İSİG'den yapılan açıklamada, 6 Şubat depremleri sonrasında depremden etkilenen 11 ildeki inşaat faaliyetlerinin geçen yıl hızlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Deprem bölgesinde en az 106 inşaat işçisi hayatını kaybetti. Bu iş cinayetleri belli yerlerde yoğunlaşıyor. Örneğin Adıyaman Merkez İndere (Zey) Köyü'ndeki TOKİ deprem konutlarının inşaatında en az 9 işçi hayatını kaybetti. Diğer yandan deprem bölgesindeki şantiyelerde birçok ağır yaralanmalar oluyor ve işçiler sakat kalıp çalışamaz hale geliyor. Onlarca işçi aynı konteynerde kalıyor, yemek, mutfak, tuvalet ve hijyen sorunları yaşıyor. Elektriksiz konteyner koğuşlarda duş alma ve ısınma imkanı da yok"

Ölümlerin sektörlere göre dağılımı

İSİG verilerine göre, geçen yıl yaşanan iş kazalarındaki ölümlerin sektörlere göre dağılımı, "sanayi sektöründe 656 işçi, inşaat sektöründe 484 işçi, hizmet sektöründe 431 işçi, tarım sektöründe 326 işçi" şeklinde oldu.

İşçi ölümlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

"Trafik, Servis Kazası nedeniyle 387 işçi;

Ezilme, Göçük nedeniyle 334 işçi;

Yüksekten Düşme nedeniyle 321 işçi;

Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 238 işçi;

Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 103 işçi;

Elektrik Çarpması nedeniyle 99 işçi;

Şiddet nedeniyle 90 işçi;

İntihar nedeniyle 78 işçi;

Patlama, Yanma nedeniyle 74 işçi;

Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 40 işçi;

Kesilme, Kopma nedeniyle 12 işçi;

Diğer nedenlerden dolayı 121 işçi"

Yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

"14 yaş ve altı 22 çocuk işçi,

15-17 yaş arası 49 çocuk/genç işçi,

18-29 yaş arası 395 işçi,

30-49 yaş arası 793 işçi,

50-64 yaş arası 462 işçi,

65 yaş ve üstü 96 işçi,

Yaşı bilinmeyen 80 işçi"

Kaynak: ANKA / Güncel
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