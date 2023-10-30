2023 Dünya Şehirler Günü programı Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek

Habitat tarafından her yıl farklı bir kentte kutlanan 31 Ekim Dünya Şehirler Günü kapsamında bu yılki program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla İstanbul'da Üsküdar Belediyesi ev...

BM-Habitat tarafından her yıl farklı bir kentte kutlanan 31 Ekim Dünya Şehirler Günü kapsamında bu yılki program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla İstanbul'da Üsküdar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

Birleşmiş Milletlerin (BM) sürdürülebilir kentleşmeden sorumlu kuruluşu BM-Habitat tarafından yapılan açıklamaya göre, kentsel gelişim hedeflerini geliştirmek ve şehirlerin önemine dikkati çekmek amacıyla ilan edilen Dünya Şehirler Günü, her yıl 31 Ekim'de farklı bir şehirde kutlanıyor.

2023 Dünya Şehirler Günü programı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve bu yıl ilk kez bir ilçe belediyesinin ev sahipliğinde Üsküdar'da düzenlenecek.

"Herkes için sürdürülebilir kentsel geleceğin finansmanı" temasıyla düzenlenecek 2023 Dünya Şehirler Günü programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de katılacak.

Programın diğer katılımcıları arasında Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, BM-Habitat Genel Sekreter Yardımcısı ve İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Çin Halk Cumhuriyeti Konut ve Kentsel Gelişim Bakan Yardımcısı Dong Jianguo, Malezya Pilgrim Fonu Genel Müdürü Azman Mokhtar ile Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Genel Sekreteri Emilia Siaz bulunuyor.

Katılımcıların 2023 Dünya Şehirler Günü ve sıfır atık girişimleri hakkında değerlendirmelerde bulunacağı programda, egemen servet fonlarının liderleri, kalkınma finans kuruluşları, özel sektör ve hükümet temsilcilerinin bir araya getirilerek şehir planlamasına yönelik dönüşümcü yatırımların nasıl açığa çıkarılabileceği ve yeterli mali otonominin nasıl sağlanabileceği gibi konular ele alınacak.

Etkinlik çerçevesinde, şehirlerin sıfır atık girişimleri aracılığıyla ekonomik potansiyelini nasıl ortaya çıkarabileceği ve döngüsel ekonomiye nasıl katkıda bulunabileceği de konuşulacak.