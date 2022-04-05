2022 Meram'da Kış Fotoğraf Yarışması'nda kazanan isimler belirlendi

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçenin her mevsim yaşadığı ve yaşattığı güzellikleri dünyaya anlatmak amacıyla başlattıkları yarışmanın bu hedefi tam onikiden vurduğunu kaydetti.

29 Ocak - 22 Mart 2022 tarihleri arasında çekilen kış fotoğraflarının yarıştığı 'Meram'da Kış Fotoğraf Yarışması'nda kazanan isimler belli oldu. Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, Meram Belediyesi Kültür Müdürü Hacı Koyuncu, Konya Fotoğraf Amatörleri Derneği KONFAD Başkanı Erkan Mumcu, Anadolu Selçuklu Fotoğraf Derneği Başkanı Mustafa Binol, fotoğrafçı - yazar Ahmet Kuş'tan oluşan jüri birbirinden güzel 445 fotoğraf arasından şampiyonları belirledi.

JÜRİ KAZANANLARI SEÇMEKTE ZORLANDI

Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonrasında Vesile Koçak birinciliği, Meram Dere'de Kış fotoğrafıyla Muhammet Akar ikinciliği, Ayşe Özyer de üçüncülüğü kazandı. Yarışmanın mansiyon ödülleri de Mehmet Koru, Yüksel Açıkgöz ve Mahmut Sami Boyalı'ya verildi. katılımcılar arasından sergileme kazanan isimler ise şöyle; Yunus Yaman, Cihan Savran, Şahin Işık, Filiz Narin, Ayşe Özyer, Mustafa Serhat Özdemir, Ömerül Faruk Kiprik, Ömerül Faruk Kiprik, Mustafa Bülent Pirinçci, Yüksel Açıkgöz, Çetin Erdem, Necati Özçimen, Levent Ateş, Hakan Gümüş, Hakan Gümüş, Mahmut Sami Boyalı, Muhammet Özen, Yunus Karabıyık, Enes Top ve Merve Özen.

BAŞKAN KAVUŞ; "MERAM'IN EŞSİZ GÜZELLİĞİNİ DÜNYAYA ANLATMAK İÇİN BAŞLATTIĞIMIZ YARIŞMA, BU HEDEFİNE TAM ANLAMIYLA ULAŞMIŞTIR"

'Meram'da Kış Fotoğraf Yarışması'na katılan profesyonel, amatör tüm fotoğraf sanatçılarına ve meraklılarına gösterdikleri ilgiden dolayı şükranlarını sunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram'ın doğal güzellikleri ile tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla başlattıkları yarışmanın amacına ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yılın her mevsiminde olduğu gibi kış aylarında da eşsiz görüntüler ortaya koyan Meram'ın bu güzelliklerinin tüm sanatçıları heyecanlandırdığına vurgu yapan Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; "Meram'ın kış mevsimi ile buluşmasıyla oluşan eşsiz güzellikler Meram'a gönül veren herkesi mutlu ediyor. Amacımız, kış mevsiminin Meram'a kattığı güzelliği, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların objektiflerinden ölümsüzleştirmek ve dünyaya anlatarak ilçemizin tanıtımına katkı sağlamak. Yarışmaya katılan birbirinden güzel fotoğrafları görünce amacımıza ulaştığımızı anlıyoruz. Her bir fotoğraf Meram'ı ve Meram'ın kışını en güzel şekilde anlatmış. Bunların arasından seçilen tüm arkadaşlarımızı da özellikle tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

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