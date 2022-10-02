2022 Londra Maratonu

Maratondan detaylar Yarışmacıların koşusu Atletizmde Boston, New York, Chicago, Tokyo ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan Londra Maratonu, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi.

Maratondan detaylar

Yarışmacıların koşusu Atletizmde Boston, New York, Chicago, Tokyo ve Berlin ile beraber en büyük 6 maraton yarışından biri olan Londra Maratonu, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. Nisan ayında düzenlenmesi planlanan fakat Kovid-19 nedeni ile ertelenen maratonda farklı kategorilerde birçok katılımcı mücadele etti. Atletler Kule Köprüsü (Tower Bridge) üzerinden geçerken havadan görüntülendi.