2022'de en çok bunları konuştuk

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2022 yılında en çok haberi yapılan konuları açıkladı. Listenin zirvesinde 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna-Rusya savaşı, 2. sırasında Pençe Kilit Operasyonu bulunuyor. Listenin 3. sırasında dünyayı tedirgin eden maymun çiçeği virüsü, 4. sırasında da 42 kişinin hayatını kaybettiği Amasra'daki maden patlaması yer alıyor.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre 2022 yılında en çok haberi yapılan konuları listeledi. Listenin zirvesinde 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesi ile başlayan savaş yer alıyor. Çatışmalar aylardır devam ederken, iki ülke arasındaki barış müzakerelerinden bir sonuç çıkmadı. Savaşa ilişkin toplamda 928 bin 684 haber yapıldı.

İKİNCİ SIRADA PENÇE KİLİT OPERASYONU VAR

18 Nisan'da TSK'nın Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan başlattığı Pençe Kilit Operasyonu ise bu sene gündemi en çok meşgul eden konuların ikincisi oldu. Operasyon hakkında bu yıl toplam 78 bin 689 haber yapıldı.

42 MADENCİMİZE MEZAR OLAN PATLAMA DA LİSTEDE

Bu sene yeniden hortlayan ve Avrupa başta olmak üzere dünyada etkisini gösteren maymun çiçeği listenin 3. sırasında yer aldı. Ülkemize de sıçrayan virüs, 5 vatandaşımızda tespit edildi. 14 Ekim'de Amasra'daki bir maden ocağında meydana gelen patlama ve 42 madencimizin hayatını kaybettiği felaket ise listede 4. sırada yer aldı.

İSRAİL İLE İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİ DAMGA VURDU

Vaka ve vefat sayılarının azalması ile başlayan normalleşme süreci, yılın en çok konuşulan 5. konusu oldu. Konuyla ilgili 26 bin 320 haber yapılmış. Çalışmanın 6. sırasında İsrail ve Türkiye arasında 15 yıl sonra başlayan görüşmeler yer aldı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un 9-10 Mart'taki Türkiye ziyaretinde ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirildi. Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider oldu. Bu ziyaretin ardından, o dönem ülkesinin dışişleri bakanlığı görevini yürüten İsrail Başbakanı Yair Lapid Türkiye'yi ziyaret etti. İsrail'den Türkiye'ye 16 yılın ardından ilk kez dışişleri bakanı seviyesinde gerçekleşen bu ziyarette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Lapid, diplomatik temsil düzeyinin karşılıklı olarak büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaları başlattıklarını duyurdu.

Habermetre'nin verilerine göre; İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı 22 bin 442 haberle 7. sırada, TOGG'un seri üretime geçmesi 22 bin 62 haberle 8. sırada, Osman Kavala'ya verilen hapis cezası 20 bin 936 haberle 9. sırada, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş nedeniyle sevk edilemeyen tahılların ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilmesi için Türkiye öncülüğünde imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın imzalanması ise 10. sırada bulunuyor.