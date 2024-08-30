Üye Girişi
Haberler

2018'de yurt dışına kaçmıştı! Binali Camgöz, Türkiye'ye getirildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aleyhinde birçok suçtan yakalama kararı bulunan İzmir merkezli organize suç örgütü elebaşı Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), "Camgöz Grubu" olarak bilinen organize suç örgütü lideri Deniz kod adlı Binali Camgöz'ün Karadağ'dan Türkiye'ye getirilmesini sağladı.

Türkiye'de aralarında yaralama, yağma, işyerine zarar verme ve cinayetin de yer aldığı birçok suçtan aranan Binali Camgöz, yasa dışı yollarla Gürcistan'a kaçmış ve burada çıkardığı sahte kimlikle Balkanlara geçmişti. Türk İnterpol'ünün hakkında kırmızı bülten çıkardığı Camgöz, 2022 yılı temmuz ayında Karadağ'da yakalanmıştı. Türkiye'nin hapsedilmesini ve iadesini talep ettiği Camgöz'ün iadesi, Karadağ yargısı tarafından 2023 yılı nisan ayında onaylanmıştı.

İADE SÜRECİNDE 40 POLİS MEMURU GÖREV ALDI

Karadağ Adalet Bakanı Bojan Bozovic, bir basın toplantısı tertipleyerek Türk vatandaşı Binali Camgöz'ün yoğun güvenlik önlemleri altında Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Camgöz'ün iadesine karar verilmesi sürecine ilişkin bilgi veren Karadağlı bakan, bu hafta gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Kurulu toplantısında Binali Camgöz'ün Karadağ için bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunun görüşüldüğünü duyurdu. Karadağ polisinin Suçla Mücadele Dairesi Başkanı Lazar Scepanovic ise basına yaptığı açıklamada Camgöz'ün akşam yerel saatle 19.15'te uçakla Türkiye'ye gönderildiğini ve iade sürecinde yaklaşık 40 polis memurunun görev aldığını açıkladı.

"YÜKSEK RİSKLİ BİR KİŞİ"

Yüksek güvenlik önlemleri alındığını bildiren Scepanovic, "Bu şahıs aleyhinde İnterpol tarafından ağır suçlar nedeniyle kırmızı bülten çıkarılmıştı. Karadağ ve Türkiye polisinin kayıtlarına göre yüksek riskli bir kişi olarak değerlendiriliyor. Kendisi, Türkiye'de faaliyet gösteren bir organize suç örgütünün lideri ve Karadağ'daki organize suç gruplarıyla işbirliği ağı kurmuş bir şahıs." dedi.

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

Karadağ Türkiye İzmir Güncel Haberler

Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?

Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?

 Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos

Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos

 Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı

Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı
İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti

İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
500

Yorumlar (2)

murat özkan:

Bin Ali ye binerler şimdi metrobüs misali

12
0
yanıtYanıtla
Şıvanştayger:

yakalanınca morali bozulmuş

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Beşiktaş kiminle, hangi takımlarla eşleşti? 30 Ağustos UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş grubuna kimler var, maç takvimi ne? Fenerbahçe kiminle, hangi takımlarla eşleşti? 30 Ağustos UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe grubuna kimler var, maç takvimi ne? Galatasaray kiminle, hangi takımlarla eşleşti? 30 Ağustos UEFA Avrupa Ligi Galatasaray grubunda kimler var, maç takvimi ne? Trabzonspor kura yok mu? UEFA Avrupa Ligi - Konferans Ligi kura çekiminde Trabzonspor kuralarda yok mu? Beşiktaş hangi torbada? 30 Ağustos Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 1. 2. 3. 4. hangi torbada? Fenerbahçe hangi torbada? 30 Ağustos Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 1. 2. 3. 4. hangi torbada? Galatasaray hangi torbada? 30 Ağustos Galatasaray UEFA AVrupa Ligi 1. 2. 3. 4. hangi torbada? Başakşehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos Cuma Başakşehir UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos Cuma Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 30 Ağustos Cuma Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?
title