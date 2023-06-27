20 yıl önce iş yerinde adam öldüren katil polise teslim oldu

Antalya'da 20 yıl önce Selami Canpolat'ı iş yerinde tabancayla öldüren Mehmet Açıkkan, zaman aşımına 15 gün kala polise teslim olarak suçunu itiraf etti. Açıkkan, kavga sonrası gittiği hastanede polisi görünce çektiği vicdan azabından kurtulmak için bu kararı aldığını söyledi.

ANTALYA'da 20 yıl önce Selami Canpolat'ı iş yerinde tabancayla öldüren Mehmet Açıkkan (46), zaman aşımına 15 gün kala polise teslim olarak suçunu itiraf etti. Açıkkan, kavga sonrası gittiği hastanede polisi görünce çektiği vicdan azabından kurtulmak için bu kararı aldığını söyledi.

Olay, 9 Temmuz 2003 tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde bulunan yediemin deposunda meydana geldi. Mehmet Açıkkan, iddiaya göre arkadaşı Kazım Ç.'nin Konyaaltı Plajı'nda vurulduğunu duyması üzerine kendisini hastanede ziyaret etti. Bu sırada Kazım Ç., birlikte olduğu kişinin kendisini Selami Canpolat ile aldattığını, Canpolat'ın Soğuksu Mahallesi'ndeki yediemin deposunda bulunacağını belirterek, gidip korkutması için Açıkkan'a ruhsatsız tabanca verdi. Açıkkan, bunun üzerine Soğuksu'da bulunan yediemin deposuna gitti. Burada başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Açıkkan, yanında getirdiği tabancayla Selami Canpolat'a 4 el ateş edip kaçtı. Polis, cinayetin üzerinden geçen yaklaşık 20 yıllık süreye rağmen katili bulamadı.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Açıkkan, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elde edilen yeni deliller sonrasında ise savcılık Kazım Ç. ve diğer şüpheliler hakkında inceleme başlattı.