20 yaşındaki üniversite öğrencisi Serdivan'da ölü bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 20 yaşındaki üniversite öğrencisi bir evde ölü bulundu. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu (MYO) Medya ve İletişim Programı öğrencisi Ezgi E. (20), Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir evde, kız arkadaşı tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KIZIN EPİLEPSİ HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sağlık personelince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ezgi E'nin, epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Ezgi E'nin cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezindeki işlemlerinin ardından Çorum'a gönderildi. SUBÜ'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ezgi E'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve üniversite camiasına başsağlığı dilendi.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde staj yapan Ezgi E'nin vefat haberini derin üzüntüyle öğrendiğini belirterek, kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dilediğinde bulundu.