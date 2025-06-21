20. Uluslararası Abdal Musa Sultan'ı Anma Etkinlikleri Başladı

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Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 20. Uluslararası 41. Ulusal Abdal Musa Sultan'ı Anma Etkinlikleri, türbe ziyareti ve konserlerle başladı. Etkinlikler yarın sona erecek.

20. Uluslararası 41. Ulusal Abdal Musa Sultan'ı Anma Etkinlikleri, Antalya'nın Elmalı ilçesinde başladı.

Tekke Mahallesi'nde türbe ziyareti ve açılış programıyla başlayan etkinliklerde semah gösterisi ve konserler gerçekleştirildi.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün de katıldığı etkinlikler, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
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