20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan sınırları içinde düşen C130 askeri kargo uçağında 20 askerin şehit olması ülkeyi yasa boğarken, Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş olayla ilgili olası senaryoları değerlendirdi. Karakuş, "Vurulmuş olabilir ama şu aşamada kesin konuşmak imkansız" şeklinde konuştu.

"KESİN BİR YORUM İÇİN ERKEN"

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 askeri kargo uçağının Gürcistan hava sahasında düşmesiyle ilgili incelemeler devam ederken, Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, uçağın vurulmuş olabileceğine dair iddialara temkinli yaklaştı. Karakuş, mevcut verilerin henüz netlik kazanmaması nedeniyle kesin bir değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını belirtti.

"ZENGEZUR KORİDORU BÖLGEDE GERİLİM YARATIYOR"

Son dönemde bölgedeki jeopolitik gelişmelere dikkat çeken ve Türkiye ile Azerbaycan'ı bağlaması planlanan Zengezur Koridoru'nun açılmasının bazı ülkelerde rahatsızlık oluşturduğunu ifade eden Karakuş, Hürriyet'e yaptığı değerlendirmede "Rusya koridorun açılmasına karşı. Paşinyan koridordan yana olsa da Ermenistan'da buna karşı çıkan büyük bir kesim var. Üstelik Ermenistan'ın Hindistan'dan aldığı yeni hava savunma sistemleri bölgede dikkate alınmalı. Uçak, Ermenistan sınırına çok yakın bir noktadan geçiyor" dedi.

1976'DAKİ OLAYI HATIRLATTI

Olası saldırı ihtimaline ilişkin geçmiş örnekleri hatırlatan Karakuş, 1976'da Sovyetler Birliği'nin Kars'ta bir Türk savaş uçağını düşürdüğünü anımsatarak "Sovyetler Birliği, Ermeni bir erin Türklere kızdığı için uçağı SA füzesi ile vurduğunu açıkladı ve olay bu şekilde kapandı. Ege'de Muavenet gemisinin ABD gemisi tarafından vurulması olayı var. 5 tane şehidimiz var bu olayda. Bu tür şeyler her an olabiliyor. Belli bir araştırma yapılmadan bir yorum yapamam. Ama olmama ihtimali yok da diyemeyiz" şeklinde konuştu.

"ARAŞTIRMA TAMAMLANMADAN..."

Karakuş, kazanın sebebine dair tüm ihtimallerin titizlikle incelenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Belli bir araştırma yapılmadan kesin bir yorum yapamam. Ancak hiçbir ihtimalin tamamen dışarıda bırakılmaması gerekir" dedi.

27'NCİ DAKİKANIN SIRRI KARAKUTUDA

Havalandıktan 27 dakika sonra hiçbir sinyal vermeden radardan kaybolan uçağa ne olduğunu dün bulunan karakutu çözecek.