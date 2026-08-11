Rusya'nın Savaş Karşıtı Tek Partisi Yabloko Seçimlerden Men Edildi

Rusya'nın tek liberal ve savaş karşıtı partisi, Moskova'daki bir mahkemenin kararıyla gelecek ay yapılacak parlamento seçimlerine katılamayacak. Yabloko, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşı çıkan tek kayıtlı parti.Kremlin yanlısı milliyetçi Rodina partisi tarafından açılan dava sonucunda mahkeme, Yabloko'nun seçime katılmasını yasakladı.10 Ağustos'ta yüzlerce kişi, çoğunluğu gençlerden oluşan bir kalabalık halinde, Yabloko'ya destek vermek için duruşmanın görüldüğü Moskova adliyesinin dışında toplandı; şarkılar söyledi ve bayraklar salladı.Sosyal medyada paylaşılan videolar, karar haberinin kalabalık arasında yayılmasının ardından birçok kişinin "Utanç! Utanç!" diye slogan atmaya başladığını gösterdi.Rodina partisinin açtığı davada Yabloko, internet sitesinde "uluslararası LGBT hareketi" lehine içerik yayımlayarak bir aşırılık yanlısı örgütü kamuoyu önünde desteklemekle suçlandı. Rusya Yüksek Mahkemesi 2023 yılından beri bu hareketi aşırılık yanlısı olarak tanımlıyor.Rodina ayrıca, üst düzey bir parti üyesinin bir röportajda Sovyet dönemine ait "Güneş hep parlasın" adlı şarkının sözlerinden alıntı yapmasının ardından, Yabloko'nun telif hakkı ihlali yaptığı suçlamasında bulundu.Duruşmada Rusya'nın mali izleme kurumu da Yabloko'nun Almanya ve ABD dahil yabancı ülkelerden üçüncü taraflar aracılığıyla para aldığını öne sürdü.Kremlin'in kontrolündeki Merkezi Seçim Komisyonu, Temmuz sonunda Yabloko'nun aday listesini onaylamıştı.Ancak o tarihe kadar partinin bazı üyelerinin aday olması zaten engellenmişti.Bunlar arasında iki genel başkan yardımcısı ile Buça, Mariupol ve diğer Ukrayna kentlerindeki sivil kayıplarla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle Haziran ayında yedi yıl hapis cezasına çarptırılan Genel Başkan Yardımcısı Maksim Kruglov da bulunuyordu.Geçen hafta da Yabloko, seçim kampanyası fonu için bağış çağrısı başlattıktan kısa süre sonra bir siber saldırıya maruz kalmıştı.Parti, "Barış ve özgürlük için! Korkusuz bir yaşam için!" sloganıyla kampanya yürütüyor; "ateşkes, diplomasi ve barış" ile "korkudan ve siyasi baskıdan arınmış bir Rusya" çağrısı yapıyordu.

Moskova adliyesinin dışında yüzlerce kişi toplandı; sekiz saat süren duruşma boyunca "Rusya" ve Rusçada "elma" anlamına gelen "Yabloko" sloganları attı.Birçoğu destek göstergesi olarak elma taşıyordu.Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı tam kapsamlı işgalinin başlamasından bu yana, Kremlin'e kalan muhalefet unsurları ezildi.Muhalefetin kamuya açık gösterimleri, savaş dönemi sansür yasalarıyla bastırıldı ve ağır para cezalarına ya da uzun hapis cezalarına yol açabiliyor.Protestolara artık izin verilmediği için, Yabloko davasının duruşması savaşa karşı çıkan benzer görüşteki Rusların kamuoyu önünde bir araya gelmesi için nadir bir fırsat sundu.Adliyenin dışındaki kaldırıma tebeşirle "Yabloko için. Özgürlük için" yazılmıştı.Yabloko, 2003'ten bu yana Duma'da sandalye kazanamadı ancak o tarihten beri yapılan her seçime katıldı.Bir dönem cumhurbaşkanı adayı Grigori Yavlinski'nin liderliğini yaptığı parti, daha sonra müttefikleriyle ayrıştı; 2007'de merhum muhalefet lideri Aleksey Navalni'yi partiden ihraç etti ve Navalni 2024'teki ölümünden önce hapse atıldıktan sonra da onu eleştirmeyi sürdürdü.Buna rağmen Yabloko Rusya'nın Çeçenistan'daki savaşına, 2014'te Kırım'ın ilhakına ve Ukrayna'nın işgaline karşı çıkarak Rusya'nın en tutarlı savaş karşıtı sesi olmaya devam etti.İktidardaki Birleşik Rusya partisinin son dönemdeki kamuoyu desteği yüksek enflasyon, internet kesintileri ve insansız hava aracı saldırıları gibi nedenlerle %33'e gerilerken, Yabloko'ya verilen destek hızla artıyordu.Merkezi Seçim Komisyonu, Yabloko'nun seçime katılmasına izin verebilirdi ve başlangıçta bu yönde eğilim gösteriyor gibiydi.Bu durum, partinin 2021'de oyların yalnızca %1,34'ünü aldığı marjinal sonucunun, Rusya'da savaş karşıtı tutumun geniş destek görmediğini göstermek için kullanılmasına da olanak sağlayabilirdi.Ancak şimdi hükümetin hesaplarını değiştirdiği görülüyor; çünkü Ukrayna'daki savaş konusunda artan hoşnutsuzluğun işaretleri ortaya çıkıyor.Oy pusulasında muhalefeti açık biçimde temsil eden bir siyasi güç olmadan, daha az kişinin sandığa gitmesi mümkün.Özellikle iktidar partisine karşı olan seçmenlerin sandığa gitmemesi, muhtemelen Kremlin'in işine yarar.Seçime katılan diğer 10 partinin tamamı ya Ukrayna'daki savaşı destekliyor ya da savaşı açıkça eleştirmiyor.Ve Birleşik Rusya'nın desteği ciddi bir düşüş içinde görünse de, Kremlin seçimde istediği sonucu elde etmesini sağlayacak kaynaklara hala sahip.Bağımsız seçim gözlemcileri, süreci izleme ve itiraz etme kapasitelerinin büyük bölümünden mahrum bırakılmış durumda.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .