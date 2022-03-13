20 lirayı beğenmeyince gelin aracının kaputuna çıkıp yolculuk yaptı
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Adana'da bir gelin aracının önünü kesip para isteyen genç, aldığı 20 lirayı beğenmeyince otomobilin kaputuna çıkıp 1 kilometre yolculuk yaptı. Aracın polis merkezine doğru gittiğini anlayan genç hızla kaçtı. O anlar kamerayla kaydedildi.
Seyhan ilçesinde nikah salonundan çıkan Durdane ile Turgut K. çifti, süslenmiş otomobilleriyle kırmızı ışıkta bekledikleri sırada yanlarına gelen bir kişi para istedi. Turgut K., gence 20 TL para verip, yeşil ışığın yanmasıyla aracını hareket ettirdi.
OTOMOBİLE ÇIKIP 1 KİLOMETRE YOLCULUK ETTİ
Aldığı parayı beğenmeyen genç, otomobilin kaputuna oturdu. Hareket halindeki otomobilin üzerinde yaklaşık 1 kilometre yolculuk yapan genç, Turgut K.'nin polis merkezine gittiğini anlayınca araçtan inip, kaçtı. O anlar ise damadın cep telefonu kamerasına yansıdı.