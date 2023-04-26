20 dakikalık aranın ardından canlı yayına dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Ciddi manada üşüttüm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayınına katıldı. Erdoğan açıklama yaparken, yayın bir anda kesildi.

REKLAMA GİDİLDİ

O anlarda Erdoğan kameralara yansımazken, Ülke Tv Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk rejiye "Reklam" diye seslendi. Öztürk'ün uyarısının ardından yayına ara verilerek reklama gidildi.

"SİZLERDEN HELALLİK BEKLİYORUM"

20 dakikalık aranın ardından tekrar yayına katılan Erdoğan, programda yaptığı açıklamada "Üzerinize afiyetdün ve bugün yoğun kampanya calışmaları vardı. Bu calışmalar sebebiyle ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Söz verdik gideceğiz dedik. Bu yoğun mesai içinde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik bekliyorum." dedi.