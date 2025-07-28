2. Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

Beypazarı, Güdül, Nallıhan ve Ayaş ilçelerinin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2. Uluslararası Halk Dansları ve Müzik Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyenin çok amaçlı salonda düzenlenen toplantıya Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ile ülke temsilcileri katıldı.

Toplantıda, festivalin dört ilçeyi kapsayan yapısına ve program akışına dair detaylı bilgi paylaşıldı. Beypazarı, Güdül, Nallıhan ve Ayaş ilçelerinin ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek festivalin, kültürlerarası etkileşimi ve bölgesel işbirliğini güçlendirmesi hedefleniyor.

Festival boyunca sahne performanslarının yanı sıra kortej yürüyüşleri ve çeşitli kültürel etkinliklerle zengin bir program katılımcıları bekliyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, toplantıda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Bu festival, sadece bir kültür etkinliği değil, aynı zamanda dört ilçemizin gönül birliğinin, ortak tarihinin ve bölgesel dayanışmasının güçlü bir göstergesidir. Tüm hemşehrilerimizi, 29 Temmuz Salı günü saat 19.30'da Beypazarı Belediyesi önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. Akabinde de çeşitli meydan ve alanlarda, ülkelerden katılan halk oyunları gösterilerini hep birlikte seyredeceğiz."