2. Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali'nde Finalistler Belirlendi

Gordion Vakfı tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Gordion Arkeofilm Festivali'nde ön elemeler tamamlandı, profesyonel kategoride 12, öğrenci kategorisinde ise 10 film finale kaldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara Kalkınma Ajansı ve Polatlı Belediyesinin desteklediği festival, arkeoloji ve sinema tutkunlarını 24-27 Eylül tarihleri arasında Ankara ve Polatlı'da bir araya getirecek.

Gordion Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kadim Koç, başkentin ilk UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan antik kenti Gordion'un tanıtımı için festivali geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi.

Festivalin ikincisine bu yıl 102 ülkeden toplam 1198 başvuru alındığını belirten Koç, "Ön jüri üyelerimiz objektif kriterlere göre yoğun bir mesai harcayarak finalist filmleri belirledi. Profesyonel kategoride 12, öğrenci kategorisinde ise 10 film finale kaldı. Asıl jüri ise festival günlerinde değerlendirmelerini yapacak." dedi.

Profesyonel kategoride Türkiye'den "Zerzevan'ın Gizemli Hikayesi" (Kamer İncedursun), "Oya" (Sevinç Baloğlu) ve "Kahin"in (Şükrü Gürsoy) yanı sıra, İtalya'dan "Gargano Sacro" (Lorenzo Scaraggi), Japonya'dan "The Journey" (Kazuya Isobe) ve İran'dan "Wind's Heritage" (Nasim Soheili) gibi yapımlar öne çıktı.

Öğrenci kategorisinde Türkiye'den "Altay" (Pelin Girgin), "Kışyarı" (Hamit Başar Yıldırım) ve "Gri Ankara" (Serkan Işık/Emre Balcı), Tunus'tan "From Past to Present 'Chechia'" (Nour Mansour) ve Hindistan'dan "Vahanbheru-The Boat's Companion" (Harsh Dave) gibi filmler finale kaldı.

Finale kalan filmlerin değerlendirilmesinde, ana jüride Derviş Zaim, Nihan Gider Işıkman, Kerime Senyücel, Dr. Günsel Özbilen, Andreas Treske, Gülden Özel, Mustafa Metin, öğrenci filmleri jürisinde ise Neslihan Semerci, Hayri Çölaşan ve Dr. Emel Uzun Avcı yer alacak.

Festival kapsamında film gösterimleri Ankara'daki Milli Kütüphane Kültür Salonlarında yapılacak. Festival, 27 Eylül'de Gordion Antik Kenti'nde düzenlenecek ödül töreni ve çeşitli etkinliklerle sona erecek.