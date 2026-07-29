2. İletişim Şurası sona erdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, " Türkiye Yüzyılı : İletişimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen 2. İletişim Şurası, çalıştay rapor sunumlarının yapıldığı panel oturumlarıyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'ndaki panel, Başkanlığın 1. Hukuk Müşaviri Ahmet Erdem Erbek'in moderatörlüğündeki "Kurumsal Yapılar, Eğitim ve Çalışma Hayatı" başlıklı oturumla devam etti.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş, "İletişim Hukuku ve Yasal Düzenlemeler Çalışma Grubu" adına yaptığı sunumda, dijitalleşme ve yapay zeka alanındaki hızlı gelişmeler karşısında mevcut yasal düzenlemelerin yetersiz kaldığını, bu nedenle iletişim alanındaki mevzuatın tek çatı altında toplanacağı yeni bir yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Çetintaş, "Dijital medya ortamına uyum sağlayan açık ve net düzenlemelerin yapılması, basın yoluyla işlenen suçlarda cezai sorumluluğun daha etkin hale getirilmesi, hukuki sorumluluğun aynı ölçüde güçlendirilmesi birtakım caydırıcılıkların önüne geçecektir." ifadelerini kullandı.

"Gazeteci işçidir, emekçidir, işçinin en hasıdır"

"Türkiye'de İletişim Eğitimi Çalışma Grubu" adına konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, grup olarak şura kapsamında aldıkları ilk kararın, medya okuryazarlığı dersine yönelik olduğunu ifade etti.

Medya okuryazarlığı dersinin ilköğretimden üniversiteye kadar zorunlu hale getirilmesini önerdiklerini dile getiren Adıgüzel, mevcut seçmeli ders uygulamasının ihtiyacı karşılamadığını, ders içeriğinin dijital dönüşüme uygun şekilde sürekli güncellenmesi ve eleştirel düşünme ile doğrulama becerilerini de kapsaması gerektiğini kaydetti.

Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Sezai Ballı da "İletişim Sektörü ve Çalışma Şartları Çalışma Grubu" adına gerçekleştirdiği sunumda, İş Kanunu'nda gazetecilerin işçi sıfatının dışında tanımlandığını, bu tanımın doğru olmadığını, gazetecilerin "işçi ve emekçi" olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ballı, "Depremde gazetecilerin hangi koşullarda yaşadığını görseydiniz, ne kadar işçi olduğuna şahit olurdunuz. Yani gazeteci işçidir, emekçidir, işçinin en hasıdır ve bunu yaparken de çok zorluklar çekmektedir, uğraşmaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy da "Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Çalışma Grubu" adına yaptığı konuşmada, çalışma grubunun şura kapsamında hazırladığı önerileri anlattı.

Ersoy, afet ve kriz iletişiminin kurumsallaştırılması ile dijital iletişim ve yapay zeka uygulamalarında etik ve insan odaklı yaklaşımın esas alınmasına yönelik önerilerini paylaştı.

Dijital detoks uygulamaları tavsiye edildi

Şuranın "Dijitalleşme, Toplum ve Kültürel Üretim" başlıklı son oturumunun moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Tercüme Dairesi Başkanı Olga Şanlı Gerger yaptı.

"Dijital Çağda Birey ve Toplum Çalışma Grubu" adına konuşan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Babacan, gruplarının konusu olan birey ve toplum konusunun kolay olmadığını, gruplarının yaklaşık 12-13 soruluk bir çerçeve etrafında tartıştığını aktardı.

Çalışma grubunun değerlendirmelerini paylaşan Babacan, "Dijital teknolojiler aracılığıyla ortaya çıkan aşırı bilgi yükü, duygusal ve zihinsel yorgunluğa yol açtığından dijital detoks uygulamalarının ebeveynler için, çocuklar için belirli aralıklarla yapılması tavsiye edildi, önerildi." diye konuştu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç da "Film ve Sinema Çalışmaları Çalışma Grubu" adına yaptığı sunumda, çalışma grubunun Türk sinema ve dizi sektörünün mevcut durumu, karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Devlet katkısı olmadan uluslararası alanda sinema çalışanları ile bu sektörde bulunanların rekabet etmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Karakoç, "Yine sektörde kolaylık ve destek sürecinde sadece bunu üretim sürecinde değil, bu sürecin devam etmesinde de devletin desteğinin olması lazım. Bu desteği Türkiye'nin tanıtılmasının temel bir parçası olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Dijital dünyadan korkarak gençlerimizi koruyamayız"

"Afet ve Kriz İletişimi Çalışma Grubu" adına sunum yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanı Kasım İleri de afet iletişiminde bilgi akışının hızlı, doğru ve teyitli şekilde sağlanmasının önemine dikkati çekti.

İleri, kriz iletişiminin kriz yönetiminin ayrılmaz bir parçası olarak yapılandırılması gerektiğini belirterek, "Kriz iletişimi, kriz yönetiminin içerisinde özel bir birim olarak kurgulanmalı ve bu kriz iletişimi doğrudan sadece krizin kamuoyuna iletişimi konusuna odaklanmalı ve bilgi akışını çok hızlı bir şekilde ilerletmelidir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, "Dijital Platformlar, Sosyal Medya ve Yapay Zeka Çalışma Grubu" adına yaptığı konuşmada, dijital dünyada yasaklayıcı yaklaşımlar yerine üretim odaklı politikaların benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Dijital oyunların yasaklanması yerine üretimin teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Değirmenci, "Yasaklayarak ya da dijital dünyadan korkarak gençlerimizi koruyamayız. Gençlerimize bilinçli oyun üretmeliyiz. Kendimiz üretirsek mutlaka ahlaki kriterleri ve topluma faydalı olanlarını üreteceğiz. Ortaya çıkan ürün zaten gençlerimizi besleyen bir ürün olacağı için kaygılarımızı yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin yaptığı kapanış konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 22 yıl aradan sonra hazırlıkları yapılan ve bugün kapanış oturumu gerçekleştirilen İletişim Şurası'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

İletişim Başkanlığının akademisyenler, iletişim sektörü temsilcileri ve bünyesinde görev yapan uzmanlarla bir çalışma yürüttüğünü ve hedef ortaya koyduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Bugünden sonra İletişim Başkanlığı bu hedefleri, şuranın sonucunda çıkan sonuç bildirgesinde hem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerinin hem de İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran'ın ifadelerinin tamamının takipçisi olacak, bu çalışmaların tamamını nitelikli kılmak, bu vizyonun arkasından Türkiye'yi iletişim alanında nelerin beklediğini öngörerek bunlara dair hazırlıkları, çalışmaları yapan birer hazır ekip olabilmek adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Şura, konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA