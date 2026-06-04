Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 135 gözaltı, 129 tutuklama
İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, jandarma ekiplerince Şanlıurfa ve Bursa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 135 şüpheli yakalandı; 129’u tutuklandı, 6’sı adli kontrolle serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanlığı : Şanlıurfa ve Bursa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 129'u tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı