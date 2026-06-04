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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 135 gözaltı, 129 tutuklama

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İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, jandarma ekiplerince Şanlıurfa ve Bursa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 135 şüpheli yakalandı; 129’u tutuklandı, 6’sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı : Şanlıurfa ve Bursa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 135 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 129'u tutuklandı. 6'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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