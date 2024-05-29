2. Doğu Marmara Karavan, Turizm ve Doğa Sporları Tanıtım Günleri Başladı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şubesi ve Kartepe Group Fuarcılık tarafından düzenlenen "2. Doğu Marmara Karavan, Turizm ve Doğa Sporları Tanıtım Günleri", İzmit ilçesinde başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona Bursa, Yalova, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'dan 45 firma katılıyor.

MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İsmail Uslu, AA muhabirine, ilk kez geçen yıl düzenledikleri fuara 34 firmanın katıldığını hatırlattı.

Bu sene fuara katılımın arttığını, etkisinin daha güçlü olacağını tahmin ettiklerini belirten Uslu, "Katılımın çok olduğunu şimdiden görüyoruz. Onun yanı sıra Kocaeli'nin fuar şehri olarak anılmasına katkı sunmak istiyoruz." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Uslu, karavan kullanımının yaygınlaştığını kaydetti.

Kartepe Group Fuarcılık Koordinatörü Şener Meral geçen seneki firmaların yüzde 80'inin tekrar fuara katılım gösterdiğini aktararak, "Geçen sene büyük ilgi vardı. 80-90 bin ziyaretçimiz vardı. Bu sene daha büyük alana çalıştık. Bu sene daha büyük ilgi bekliyoruz." diye konuştu.

Karavan ihtiyacının arttığına değinen Meral, "Karavan iyi gün ve kötü gün dostu. Deprem, karavana olan ihtiyacı ortaya çıkardı. İnsanlar deprem ya da felaket anında karavanları olsun istiyor. Özellikle doğayla iç içe olmak istiyorlar. Salgın süreci de karavana, doğa sporlarına ihtiyacı artırmış. Aynı zamanda iyi gün dostu. Ailenizle, çoluk çocuğunuzla istediğiniz yere gider, tatilinizi çok daha ekonomik yapabilirsiniz. Karavan, tiny house, doğa sporları şu an coşmuş durumda. Bu konuda ülkemizde ciddi bilinç oluşmaya başladı." ifadesini kullandı.

Meral, kentte yeni karavan alanları tahsis etmek için çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a da teşekkür etti.

Fuar, 2 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.