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1985-1986'da Batman Kozluk'ta askerlik yapan yaklaşık 40 kişi Kütahya'da buluştu

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1985-1986'da Batman Kozluk'ta askerlik yapan yaklaşık 40 kişi Kütahya'da buluştu
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Batman Kozluk 5. Jandarma Komando Taburu'nda 1985-1986 yıllarında askerlik yapan yaklaşık 40 kişi, bu yıl Kütahya'da bir araya geldi. Organizatör Necdet Çevik, 12 yıldır buluştuklarını ve sosyal medyanın birbirlerini bulmasında etkisi olduğunu söyledi.

Batman'da yaklaşık 40 yıl önce vatani görevlerini birlikte yapan ve her yıl farklı bir şehirde buluşan asker arkadaşları, bu yıl Kütahya'da bir araya geldi.

Batman Kozluk 5. Jandarma Komando Taburu'nda 1985-1986 yıllarında askerlik yapan yaklaşık 40 kişi, geleneksel hale getirdikleri buluşmayı bu yıl Kütahya'da gerçekleştirdi.

Kentteki termal otelde bir araya gelen asker arkadaşları, yıllar önce birlikte geçirdikleri günleri yad ederek hasret giderdi.

"Kozluk Asker Arkadaşları Geleneksel Buluşması" organizatörü Necdet Çevik, 1966/1 devre asker arkadaşlarıyla 12 yıldır buluştuklarını söyledi.

Asker arkadaşlarının birbirlerini bulmasında sosyal medyanın etkisinin olduğunu belirten Çevik, şunları kaydetti:

"Acılarımızı ve sevinçlerimizi paylaşıyoruz. Çok güzel bir atmosfer içerisinde bu buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Seneye de yine aynısını Allah ömür verirse gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Her yıl daha üzerine koyarak, sayı bağlamında, geçmişten aldığımız tecrübe bağlamında güçlendiriyoruz. Güzel bir oluşum."

Kaynak: AA
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