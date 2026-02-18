Haberler

19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler

19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler Haber Videosunu İzle
19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araca tabanca ve tüfekle saldırıp, Yiğit Mırık'ı (19) öldüren ve ağabeyi Emirhan Mırık'ı (25) yaralayan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari araca tabanca ve tüfekle saldırıp, Yiğit Mırık'ı (19) öldüren ve ağabeyi Emirhan Mırık'ı (25) yaralayan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, 20 bin liralık alacakları için olayı gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği belirtildi.

YİĞİT KURTARILAMADI, ABİSİ AĞIR YARALANDI

Olay, 16 Şubat'ta saat 23.00 sıralarında Kadifekale Mahallesi Yıldızeli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; motosikletli ve kar maskeli 2 şüpheli, Emirhan Mırık ve kardeşi Yiğit Mırık'ın bulunduğu hafif ticari araca tabanca ve tüfekle ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yiğit Mırık kurtarılamadı, Emirhan Mırık'ın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

Ekipler yaptıkları çalışmada, şüphelilerden A.G.'nin (19) ateş ettiğini, M.K.'nin (21) ise motosikleti kullandığını tespit etti. A.G., suç aletiyle Canik ilçesinde, M.K. ise İlkadım ilçesinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, 20 bin liralık alacakları sebebiyle husumetli oldukları ve bu sebeple cinayeti işlediklerini itiraf ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi

Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Tarihi gün! Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edİldi
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı

Canlı yayında dört partinin ismini saydı: İttifak yapabiliriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesi ve kardeşine davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti

Canlı yayındaki davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti
Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı

Bir hevesle televizyonu açan baba-oğul hayatının şokunu yaşadı
Hastaya 'Göğsünde canlı böcek var' dendi, gerçek çok başka çıktı

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı
Mourinho'dan Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum

Galatasaray'ın Juventus'u perişan etmesine bomba yorum
Annesi ve kardeşine davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti

Canlı yayındaki davranışları infial yaratmıştı! Emniyet ipini çekti
Felaketi yaşıyorlar! Okullar tatil edildi, zorunlu işi olmayan bu ilçeye gitmesin

Bu uyarıyı başkan yaptı: Zaruri işi olmayan ilçemize gelmesin
14 yıl önce eğitimine destek vermişti: Ufuk Özkan'ı duygulandıran an

Hastanede karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi