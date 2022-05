19 Mayıs, Sarıyer'de Motosiklet Korteji ile Kutlandı - Haberler

GAYE ŞEYMA CAN - FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul Sarıyer Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı 'Motosiklet Korteji' ile kutladı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Biz birbirimiz için yaşamak zorundayız. Birbirimiz için yaşadığımızda toplumumuz, vatanımız için insanlık için yaşamış olacağız" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 16 Mayıs 1919 tarihinde Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a çıktığı ve Kurtuluş Mücadelesinin ateşini yaktığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıldönümünü Sarıyer Belediyesi tarafından motosiklet korteji ve Koorosh Ghorbanı'nin Trialbike gösterisiyle kutladı. Kutlamaya İstanbul'un birçok noktasından çok sayıda motosikletli katıldı. Yunus polislerinin de eşlik ettiği kortej, İstinye Tersane'den başlayıp, Sarıyer Merkez'de sona erdi.

"19 MAYIS UNUTULMAMASI GEREKEN BİR GÜN"

ANKA Haber Ajansı'ına konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, şunları söyledi:

"Bugün 19 Mayıs. Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı. Samsun'dan başlayan bir yolculuk var. Türkiye'nin her bir yerinde kutlanıyor şu anda. Sabah biz de Sarıyer Merkez'deki Atatürk Heykeli önüne çelenk bırakarak başladık. İstinye Anadolu Lisesi'nde kutlamalar yapıldı. Biz Sarıyer Belediyesi olarak milli bayramlarda ve özellikle bu tür etkinliklerde mutlaka bir şeyler yaparız. Yani sadece bayramı belli bir noktada kutlamak yerine bir etkinlik yaparak alanda bir duyarlılık yaratmaya çalışıyoruz. 19 Mayıs unutulmaması gereken bir gün. Sadece gün değil bir yaşam biçimi. Bugün diyeceksiniz ki bu motorcuların burada ne işi var? Biz her bir etkinlikte mutlaka bir şeyler yaratıyoruz. Şu anda İstanbul'un her yerinden bir motorcu akını var Sarıyer'e.

"ATATÜRK, 'UMUDU HİÇ KAYBETMEMEK LAZIM. BEN HİÇ KAYBETMEDİM VE UMUDUMLA KAZANDIM' DİYOR"

Şimdi motorcu dostlar sadece sokakta bu işi yapanlar değil, onların eğitimcileri de var. '2 tekerin dostluğu' diye bir başlık yaratmış arkadaşlar. Kağnı arabalarıyla başlayan bir Kurtuluş Savaşı, ulusal kurtuluş savaşı var. ve bugün onların da aynı şekilde 2 teker üzerinde yaşam mücadelesi veren yüzlerce binlerce insan var. 2 tekerin dostluğu buradan çıktı. Kurtuluş Savaşı'nın hiçbir zaman unutulmaması gerekir. Ne kadar darda olursan ol, sıkıntılar olanaksızlıktan ne kadar fazla olursa olsun. Gazi Mustafa Kemal'in çok güzel bir sözü var, 'Umudu hiç kaybetmemek lazım. Ben hiç kaybetmedim ve umudumla kazandım' diyor.

ŞAMANLAR DİYOR Kİ:

Şamanları biliyor musunuz? Diyor ki

Doğadaki hiçbir şey kendisi için yaşamaz.

Nehirler kendi suyunu içemez.

Ağaçlar kendi meyvesini yiyemez.

Güneş kendisini ısıtmaz.

Ay kendisi için parlamaz.

Çiçekler kendileri için kokmaz.

Toprak kendisi için doğurmaz.

Rüzgar kendisi için esmez.

Bulutlar kendi yağmurlarından ıslanmaz.

Doğanın anayasasında ilk farkı şudur: Her şey birbiri için yaşar. Birbiri için yaşamak doğanın kanunudur. Ben biz olduğumuz zaman ben olurum.

Biz birbirimiz için yaşamak zorundayız. Birbirimiz için yaşadığımızda toplumumuz, vatanımız için insanlık için yaşamış olacağız."

"BU SÜRÜŞÜ HEP BİRLİKTE ATATÜRK'E YAKIŞIR BİR ŞEKİLDE SONLANDIRMAK İÇİN BURADAYIZ"

Korteje katılan Ekip Akademi eğitmenlerinden Sadun Şanal ise şunları söyledi:

"Son dönemde motosikletlerin Türkiye'de daha doğrusu 2 tekerin Türkiye'deki sayısı oldukça arttı. Trafikte yüzde 20'ye yakın. Tabii bununla beraber kaza oranları da ne yazık ki artmaya başladı. Biz de Ekip Akademi olarak Türkiye'nin hem Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı bir Akademisi aynı zamanda da kendine ait kapalı alan pisti olan akademisiyiz. Bizim de bulunma amacımız başkanımız söylediği gibi herkes birilerine fayda sağlıyor. Biz de 2 tekerli bütün dostlarımıza bunu güvenli ve ileri bir şekilde sürmeyi öğretmek için buradayız. Burada da bugünkü amacımız hem bu süreçte birlikte olmak Atatürk'e hep birlikte anmak hem de bunu en güvenli ve en bizlere yakışır, Atatürk'e yakışır bir şekilde bu süreci sonuçlandırmak.

SARIYER BELEDİYESİ DOST BARİYER İÇİN SÖZ VERDİ

Bizim birkaç yıldır hep mücadele ettiğimiz bu katil bariyer konusu vardı. Birçok kazada birçok arkadaşlarımızı kaybettik ne yazık ki. Şimdi bunun yeni bir sistemle artık dost bariyer diyebiliriz buna. Bu sisteme çevirmeye başladık. Sarıyer Belediyesi bu konuda gerekli tüm desteği vereceğine söz verdi."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ