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19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesinde Hemodiyaliz Ünitesi Hizmete Girdi

19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesinde Hemodiyaliz Ünitesi Hizmete Girdi
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Sağlık Bakanlığı desteğiyle 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesi'nde açılan hemodiyaliz ünitesi, diyaliz hastalarına yönelik önemli bir hizmet sunmaya başladı. Törende, hastanenin yeni ünitesinin dışarıya sevkiyatları azaltacağı belirtildi.

19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesinde hemodiyaliz ünitesi hizmete alındı.

Sağlık Bakanlığının desteğiyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan hemodiyaliz ünitesi, hizmet vermeye başladı.

Altı diyaliz cihazı bulunan hemodiyaliz ünitesinde hasta kabulüne başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, burada yaptığı konuşmada, hastanenin hemodiyaliz ünitesinin hayırlı olmasını temenni ederek, "Bu ünite, dışarıya sevkleri büyük oranda azaltacak bir hizmet olacak. Diyaliz hastalarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Törene Vali Yardımcısı ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras da katıldı.

Kaynak: AA / Aydın Dama - Güncel

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