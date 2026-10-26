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19. Bölge UMKE Tatbikatı, Şanlıurfa Bozova'da deprem senaryosuyla yapıldı

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Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki kurumların katılımıyla 19. Bölge UMKE Tatbikatı eski Bozova Devlet Hastanesinde yapıldı. Tatbikatta deprem senaryosu uygulandı; sağlık hizmetlerinin etkinliği ve UMKE kapasitesinin geliştirilmesi hedeflendi.

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda, Şanlıurfa ve Adıyaman'daki kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19. Bölge UMKE Tatbikatı, eski Bozova Devlet Hastanesinde yapıldı.

Afetlerde "Yerel Düzey Afet Sağlık Grubu Operasyonel Planı" çerçevesinde düzenlenen tatbikatta deprem senaryosu uygulandı.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikata, Şanlıurfa ve Adıyaman'dan polis, jandarma, belediye, AFAD, UMKE ve diğer ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı.

Tatbikatla olası afetlerde sağlık hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi, UMKE ekiplerinin müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyon ile işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: AA
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