18 yıllık ileri derecede görme kaybından kornea nakliyle kurtuldu

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 10 yaşından beri ileri derece görme kaybı yaşayan Mahmut Fidan (28), sağ gözüne yapılan kornea nakli ile net görebilmeye başladı. Operasyonu yapan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kornea Nakil Birim Sorumlusu Doç. Dr. Fuat Alakuş, "Bir yıldan uzun bir süre dikişler gözünde kaldı. Fakat dikişleri açıldıktan sonra Mahmut Bey, görme konforu açısından çok iyi düzeye geldi. Şimdi diğer gözün de planlamasını yaptık" dedi.

Kamu personeli olarak görev yapan Mahmut Fidan, 10 yaşında görme kaybı yaşayınca doktora başvurdu. Fidan'a keratokonus (kornea hastalıkları) tanısı kondu. Fidan'ın görme kaybı, her geçen yıl biraz daha arttı. Son olarak, 1 metreden ötesini göremeyen Fidan, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Burada Kornea Nakil Birim Sorumlusu Doç. Dr. Fuat Alakuş ile görüşen Fidan'a, kornea nakli yapılmasına karar verildi. Fidan, ailesinin ameliyata temkinli yaklaşmasına rağmen nakli kabul etti. Fidan'ın sağ gözüne, geçen yıl ameliyatla kornea nakli yapıldı. Bir yıl süreyle gözü sargılı gezen Mahmut Fidan'ın geçen hafta dikişleri açıldı. Gözlük olmadan net görmeye başlayan Mehmet Fidan'ın sol gözü için de kornea nakli planlaması yapıldı.

Çocukluğundan beri bu hastalıkla mücadele ettiğini anlatan Mahmut Fidan ise "Fuat Alakuş hocam bana nakil olabileceğimi, bana her türlü destek ve yardımda bulunabileceğini söyledi. Sayesinde Allah'ın da izniyle şu anda görmem, bir önceki görme olasılığı açısından daha iyi ve daha güzel. Çok mutluyum. Gelmeden önce ebeveynlerim 'Yapma, etme, olmazsa ne olur, ne yaparsın' gibisinden biraz karamsar düşündü. 'Takdir Allah'tan' dedik. Çok şükür, şu an gayet iyi durumdayım. Nakilden önce gözlük olmadan kesinlikle halı sahaya çıkamıyordum. Topu net görme olasılığım yoktu. Arkadaşlarımı zaten iyi göremiyordum. Nakil olduktan sonra rahat bir şekilde arkadaşlarımı görebiliyorum. Rahat bir şekilde mücadelemi edebiliyorum. O konuda şu an gayet iyi durumdayım" ifadelerini kullandı.