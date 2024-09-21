Üye Girişi
Haberler

18 Yıldır Kayıp Kadının Gelini Tutuklandı

18 Yıldır Kayıp Kadının Gelini Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, 2006 yılında kaybolan Hatice Musaoğlu'nun gelini Nevin Musaoğlu, yapılan soruşturma sonucu tutuklandı. Kızlarının televizyon programında yaptıkları açıklamalar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bir kadının 18 yıl önce kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan gelini tutuklandı.

İlçede yaşayan Hatice Musaoğlu'nun 2006 yılında kaybolmasıyla ilgili kızlarının bir televizyon programına katılarak kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söylemeleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Aydın Musaoğlu'nun eşi Nevin Musaoğlu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Nevin Musaoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

İlçenin Gümürtler köyünde yaşayan Hatice Musaoğlu 2006 yılında kaybolmuş, Musaoğlu'nun kızlarının bir televizyon programına katılarak annelerinin kaybolmasıyla ilgili kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söylemeleri üzerine Azdavay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında kayıp kadının o dönem birlikte yaşadığı oğlunun evinin bahçesinde kepçeyle kazı, garajının tavanı ve tabanında da beton kırılarak arama yapılmıştı. Olayla ilgili Aydın ve eşi Nevin Musaoğlu gözaltına alınmış, Aydın Musaoğlu dün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

Soruşturma kastamonu Politika 3-sayfa Azdavay Güncel Hukuk Suç

Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

 İsrail, Lübnan'ın kalbine saldırdı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

 Cinayeti çözecek ses kaydı: Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi

Amca ile işçisinin Kürtçe telefon konuşması deşifre edildi
Skandal görüntüler ortaya çıktı! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi

Skandal görüntüler! Sakaryaspor Başkanı Gökhan İn darp edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });