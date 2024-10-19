18 Yılda 45 Milyon Kırmızı Benekli Alabalık Doğaya Salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, son 18 yılda orman içi sulara yaklaşık 45 milyon kırmızı benekli alabalığın salınımını gerçekleştirdi.

DKMP Genel Müdürlüğü, orman içi sulardaki doğal alabalık popülasyonlarının optimum düzeye ulaştırılması, bozulan alabalık habitatlarının rehabilitasyonu ve gen kaynaklarının korunması için yürüttüğü "Doğal Alabalık Üretimi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında Trabzon Altındere, Mersin Çamlıyayla ve Bolu Abant Üretme istasyonlarında yıllık 5 milyon alabalık üretimi yapıyor.

Proje kapsamında üretilen kırmızı benekli alabalıklar orman içi derelere salınıyor.

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, AA muhabirine, Türkiye'deki yaban hayatını korumanın, geliştirmenin ve gelecek nesillere aktarmanın müdürlüğün ana görevi olduğunu söyledi.

Nesli tehlike altında olan türlerle ilgili çalışmalar yaptıklarını, üretim istasyonları kurduklarını belirten Çokçetin, "Bu kapsamda kızıl geyik, Anadolu yaban koyunu ve alageyik gibi hayvanların üretimini yapıyoruz ve doğaya salıyoruz. Bir taraftan da kırmızı benekli alabalık tesislerimiz kurulmuş bulunmaktadır." dedi.

Çokçetin, 2006 yılında orman içi suların balıklandırılması projesinin başlatıldığını anımsatarak, proje kapsamında son 18 yılda yaklaşık 45 milyon kırmızı benekli alabalığın doğadaki sulara salındığını bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'de korunan alanlar ilan ettiklerini vurgulayan Çokçetin, "Milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları ve yaban hayatı geliştirme sahaları ilan ederek buraların biyoçeşitliliğini, doğal güzelliklerini, kaynak değerlerini korumaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çokçetin, kırmızı benekli alabalıkların, bırakıldığı doğal habitatına yerleşimi, sürdürülebilirliği, adaptasyonu, renklenmesi, beslenmesi, büyüme periyotları ve damızlık boya ulaşan bireylerin yumurta performansı, yumurta çapı gibi konuların izlenmesi için de markalama çalışması yaptıklarını söyledi.

"2 bin 500 av koruma personeliyle sahadayız"

Kaçak avcılıkla mücadele konusunda önemli çalışmalar yaptıklarına da değinen Çokçetin, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 2 bin 500 civarında av koruma memurumuzla sahada rutin şekilde denetimlerimizi yapıyoruz. Her ilde arkadaşlarımız av koruma programları yapıyor. Sahalarımızı bu şekilde kontrol altına alıyoruz. Özellikle caydırıcılık anlamında geyik ve dağ keçisi avında çok ciddi tazminat cezaları bulunmakta. Bilinçli vatandaşlarımız da kaçak avcılık faaliyeti yapan kişileri gördüğünde bize bildiriyor. Bu tür bildirimlerle biz de sahadaki çalışmalarımızla korumalarımıza devam ediyoruz."

Kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları sayesinde yaban hayatı popülasyonunda ciddi artış yaşandığının altını çizen Çokçetin, "Bazen çiftçilerimizden geyik popülasyonunun çok arttığı ve ürünlerine zarar verdiği yönünde şikayetler gelmekte." dedi.

Çokçetin, kaçak avcılıkla mücadelede kullandıkları dron gibi teknolojik ürünlerin çok faydasını gördüklerini sözlerine ekledi.