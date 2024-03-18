Ankara Çubuk'ta Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi programı düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda başlayan törende, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Buradaki törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kanlarıyla destan yazan şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Gevher Nesibe Mesleki Teknik ve Anadolu Liseleri öğrencilerince Çubuk Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlen programda, öğrencilerden Ömer Faruk Kaya tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, tüm şehitler için dua edildi. Duanın ardından Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi Şehit ve Gazi Birimi tarafından Çubuk Şehitleri için hazırlanan sinevizyon izletildi.

Tunceli Pertek'te vatani görevini yaparken 1989 tarihinde şehit olun Jandarma Er Rafet Kesen'in kızı Ebru Arslan tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Çanakkale destanıyla ilgili, öğrencilerden Rümeysa Nehir Maden tarafından çeşitli şiirler okundu.

"Çanakkale ruhumuzda var" temalı sinevizyonun izlenilmesinin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan "Tarih, Şan, Şeref Bizim Çanakkale" isimli oratoryo seslendirildi.

Duygulu anların yaşandığı programda bazı şehit yakınları ve gaziler gözyaşlarını tutamadı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından hediyeleri verildi. Programın Keleş ve Demirbaş, programı düzenleyen öğrencilere teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Şehitler Anıtı ziyaret edilerek tüm şehitler için mevlit okutuldu.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Serhat Uluağaçlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İlçe Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.