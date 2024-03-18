Üye Girişi
Haberler

Ankara Çubuk'ta Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi programı düzenlendi

Güncelleme:

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda başlayan törende, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Buradaki törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kanlarıyla destan yazan şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Gevher Nesibe Mesleki Teknik ve Anadolu Liseleri öğrencilerince Çubuk Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlen programda, öğrencilerden Ömer Faruk Kaya tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, tüm şehitler için dua edildi. Duanın ardından Çubuk Sosyal Hizmet Merkezi Şehit ve Gazi Birimi tarafından Çubuk Şehitleri için hazırlanan sinevizyon izletildi.

Tunceli Pertek'te vatani görevini yaparken 1989 tarihinde şehit olun Jandarma Er Rafet Kesen'in kızı Ebru Arslan tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Çanakkale destanıyla ilgili, öğrencilerden Rümeysa Nehir Maden tarafından çeşitli şiirler okundu.

"Çanakkale ruhumuzda var" temalı sinevizyonun izlenilmesinin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan "Tarih, Şan, Şeref Bizim Çanakkale" isimli oratoryo seslendirildi.

Duygulu anların yaşandığı programda bazı şehit yakınları ve gaziler gözyaşlarını tutamadı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından hediyeleri verildi. Programın Keleş ve Demirbaş, programı düzenleyen öğrencilere teşekkür ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki Şehitler Anıtı ziyaret edilerek tüm şehitler için mevlit okutuldu.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Serhat Uluağaçlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, İlçe Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale 18 Mart Ankara Çubuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
title