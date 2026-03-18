Kastamonu'da Çanakkale Zaferi Anma Törenleri

Kastamonu'nun Ağlı, Bozkurt, Cide ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı gerçekleştirildi.

Kaymakam Büşra Çelebi, Belediye Başkanı Bülent Ergin, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen anma programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak ardından tiyatro gösterimi gerçekleştirildi.

Programın ardından Kaymakam Çelebi ve diğer katılımcılar, şehit kabirlerini ziyaret etti.

Bozkurt

Bozkurt'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle 700. Yıl Şehitler ve Gaziler Anıtı'nda anma programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiir ve ilçe vaizi Mustafa Arslan'ın yaptığı duanın ardından program sona erdi.

Daha sonra Bozkurt Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı oratoryo sergilendi.

Cide

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Cide'de anma programı düzenlendi.

Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilen program, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu.

Kaynak: AA / Özkan Demir
