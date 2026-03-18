18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü

Güncelleme:
Muğla ve ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Marmaris Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Aksaz Deniz Üs ve Garnizon Komutanlığı İkmal Yüzbaşı Hüseyin Göktaş günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Armutalan Kültür Merkezi'ndeki programda saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Türk Koleji Okul Müdürü Kağan Koçak günün anlam ve belirten konuşmayı yaptı. İlçedeki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisi sunuldu.

Çanakkale Şehitlerinin ruhuna atfen Marmaris Müftülüğü personeli ve cami cemaatinin de katılımıyla Eski Cami'de mevlidi şerif programı düzenlendi.

Bodrum

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Bodrum Belediye Meydanı'nda da tören düzenlendi.

Törene, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İlçe Garnizon Komutanı Personel Albay Ayhan Ulutaş, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
