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Sinop'ta Çanakkale Şehitleri Anma Törenleri Düzenlendi

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Sinop'un Erfelek, Ayancık ve Gerze ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Törenlerde çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması ve konuşmalar gerçekleştirildi. Şiirler okunarak, öğrenciler tarafından gösteriler sunuldu.

Sinop'un Erfelek, Ayancık ve Gerze ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Erfelek ilçesindeki tören, Kaymakam Sercan Yıldız ve Belediye Başkanı Mehmet Uzun'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Tören, günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve konuşmaların yapılmasının ardından sona erdi.

Ayancık ilçesinde Şehitlik Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, Kaymakam Recep Hasar ve Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, şehitler için edilen dua ile son buldu.

Gerze ilçesindeki, tören ise Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu tören, daha sonra Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam etti.

Buradaki törende şiirler okunarak, öğrenciler tarafından gösteriler sunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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