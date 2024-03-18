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Samsun'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü törenleri düzenlendi

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Samsun'un Vezirköprü ve Alaçam ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Vezirköprü'de Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve konuşmalar yapıldı. Programda şiirler okundu, tiyatro sahnelendi ve ödüller verildi. Alaçam'da ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tiyatro gösterisi yapıldı ve resim sergisi gezildi.

Samsun'un Vezirköprü ve Alaçam ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Vezirköprü Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Vezirköprü Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Kıdemli Astsubay Çavuş Mehmet Ufuk Arslan yaptı.

Törenin ardından Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Köprülüler Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından şiirler okundu, tiyatro sahnelendi, okul korosu Çanakkale türkülerini seslendirdi.

Okullar arası düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya verdi.

Alaçam

Alaçam Şehit Muhammet Ali Aksu İlk ve Ortaokulu'ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda öğrenciler, tiyatro gösterisi sundu, kahramanlık şiirleri ve türküleri seslendirdi. Program sonunda öğrenciler tarafından hazırlanan Çanakkale ve kültürel varlıklarımız konulu resim sergisi gezildi.

Programa, Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, ilçe protokolü, okul müdürleri, şehit yakınları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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