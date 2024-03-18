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Muğla ve ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü törenleri düzenlendi

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Muğla ve ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Fethiye, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde gerçekleştirilen törenlerde, anıtlara çelenkler bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Protokol üyeleri ve vatandaşlar da törenlere katıldı.

Muğla ve ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Fethiye ilçesindeki Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törende, anıta çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Namık Ünal, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Öğrencilerin şiir okumasının ardından, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi'nde şehitleri anma programı düzenledi.

Programda, protokol üyeleri tarafından Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ziyaret edildi.

Bodrum

Belediye Meydanı'nda düzenlenen törene Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü ile gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tören, askerlerin saygı atışı ile sona erdi.

Dalaman

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Günün anlam ve önemine yönelik konuşmanın ardından şehitlikler ziyaret edildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Mesut Yakuta, Garnizon Komutanı Hava Silah Sistem Albay Halil Gökçe, Belediye Başkanvekili Mehmet Madenci, Dalaman Muharipler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Çetin, şehit aileleri, gaziler, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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