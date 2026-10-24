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171 endemik türe ev sahipliği yapan Uludağ sonbaharda sarı ve kızıla büründü

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171 endemik türe ev sahipliği yapan Uludağ sonbaharda sarı ve kızıla büründü
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Bursa'daki Uludağ, sonbaharın gelmesiyle sarı, turuncu, kızıl ve yeşilin tonlarına büründü; manzara dronla görüntülendi. 12 bin 762 hektar ormana ve 171 endemik türe ev sahipliği yapan Uludağ, Türkiye'nin ilk kayak merkezi olarak da biliniyor.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan kayakseverlerin 'beyaz Cennet' olarak tanımladığı Uludağ, sonbaharda sarı, turuncu, kızıl ve yeşilin tonlarına büründü. Uludağ'da manzara, dron ile görüntülendi.

Bursa sınırları içerisinde, 12 bin 762 hektar ormana sahip Uludağ, 33'ü bölgeye özgü, 138'i Türkiye endemiği olmak üzere toplam 171 endemik türe ev sahipliği yapıyor. Meşe, çam, kestane, ceviz, kavak, fındık, gürgen gibi ağaçları barındıran Uludağ, sonbaharın gelmesiyle sarı, turuncu, kızıl ve yeşilin çeşitli tonlarına büründü. Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan ve doğal güzelliğiyle kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da sonbahar manzarası dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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