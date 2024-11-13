17 Yaşındaki Şüpheli Kapkaç Suçundan Yakalandı

17 yaşında 24 suç kaydı olan şüpheli polis tarafından yakalandı

Doğan Can CESUR / - BEYOĞLU'nda kaldırımda bekleyen Kazakistan uyruklu kadın kapkaça uğradı. Cep telefonu kapkaç şüphelisi tarafından çalınan kadın polise giderek şikayetçi oldu. 17 yaşındaki şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 19 Ekim Cumartesi günü öğle saatlerinde Kamer Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kazakistan uyruklu 41 yaşındaki Raigul Kubzhanova arkadaşlarıyla birlikte bulvardaki kaldırımda beklemeye başladı. O sırada arkasından yaklaşan şüpheli, kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yaparak aldı ve kaçmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran kadın şüphelinin peşinden koştu ancak şüpheliyi yakalayamadı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

17 YAŞINDA 24 SUÇ KAYDI VAR

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin 17 yaşındaki H.V. olduğu tespit edildi. Çalışmalar kapsamında şüpheli H.V. Esenler Fatih Mahallesi'ndeki bir caddede yakalandı. Gözaltına alınan H.V. emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.V. adliyeye sevk edildi. Şüphelinin benzer suçlardan poliste 24 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.