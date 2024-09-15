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17 Yaşındaki Genç Arkadaşını Tabancayla Vurarak Öldürdü

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 17 yaşındaki B.Ş., birlikte içki içtiği 16 yaşındaki arkadaşı Adem Efe Yıldırım'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından B.Ş. polis tarafından yakalandı ve ifadelerinde olayın detaylarını aktardı.

ANTALYA'da B.Ş. (17), birlikte içki içtiği arkadaşı Adem Efe Yıldırım'ı (16) tabancayla vurup öldürdü.

Olay, saat 01.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 173 Sokak'taki binada meydana geldi. Evde içki içen arkadaşlar Adem Efe Yıldırım ile B.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüştü, Yıldırım boynundan tabancayla vuruldu. Komşuların ihbarı üzerine adrese ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Adem Efe Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Apartmandan çıkmak üzereyken polis ekibi tarafından yakalanan B.Ş., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Adem Efe Yıldırım'ın cansız bedeni ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekiplerin evde yaptıkları incelemede, çekyat üzerinde olayda kullanılan tabanca ile 1 boş kovan bulundu. B.Ş. ifadesinde, Yıldırım ile beraber içki içtiklerini, bir süre sonra enerji içeceği almak için markete gittiğini söyledi. B.Ş., eve döndükten sonra içki içmeye devam ettiklerini, aralarında tartışma çıktığını ve Yıldırım'ın tabancayla kendisine ateş edeceği sırada silahın ateş aldığını öne sürdü.

Haber: Adem AKALAN - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Efe Yıldırım Konyaaltı Politika Güvenlik Olaylar 3-sayfa Antalya Güncel Hukuk Polis Suç

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