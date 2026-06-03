'Kuğu Gölü' balesi AKM'de festival seyircisiyle buluştu

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce (DOB) düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde "Kuğu Gölü" balesi, Atatürk Kültür Merkezi ( Akm ) Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

İzleyenlerin ayakta alkışladığı temsil, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından konuk baş dansçılar ile sahnelendi.

"Beyaz Kuğu" (Odette) ve "Siyah Kuğu" (Odile) rolünde Sultan Erol, "Prens Siegfried" rolünde İlhan Durgut, "Rothbart" rolünde Mehmet Nuri Arkan ve "Benno" rolünde Yılmaz Berkay Günay rol aldı.

Ankara Devlet Opera ve Balesi bale sanatçısı Sultan Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalde yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bizim için keyifli bir hazırlık süreciydi. Farklı bir koreografiyle dans edeceğiz." dedi.

Bale sanatçısı İlhan Durgut, "Kuğu Gölü"nün klasik bale eserleri arasında önemli olduğunu belirterek, "İstanbul'da AKM sahnesinde olmak bizim çok büyük bir mutluluk. Kuğu Gölü, her dansçının kariyerinde mutlak hedefi doğrultusunda en çok dans etmek istediği eserlerden biridir. Dans ettiğin zaman da kesinlikle kariyerinde iz bırakır. Siegfried rolünde dans ettiğim için de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Yüzyılı aşkın süredir dünyanın sevilen klasik bale eseri "Kuğu Gölü", Prenses Odette'e aşık olan genç Prens Siegfried'in hikayesini konu alıyor.

Pyotr İlyiç Çaykovski'nin 1875-1876'da bestelediği, dört perdeden oluşan "Kuğu Gölü" balesi dünyada ilk kez Julius Reisinger'in koreografisiyle Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu'nda sahnelendikten sonra, 15 Ocak 1895'te Marius Petipa ve Lev Ivanov'un özgün koreografisiyle St. Petersburg'daki Mariinsky Tiyatrosu'nda seyirciyle buluştu.

"Kuğu Gölü" festival kapsamında 10 Haziran'da bir kez daha seyirci ile buluşacak

Bu yeni versiyonda "Beyaz Kuğu" (Odette) ve "Siyah Kuğu" (Odile) rollerinin zıtlığı, balenin çarpıcı unsurları arasında yer alıyor.

Türkiye'de ilk kez Dame Ninette de Valois'nın koreografisiyle 29 Ekim 1965'te Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından icra edilen "Kuğu Gölü", İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından ilk kez Güloya Gürelli'nin yorumuyla 14 Mart 1971'de Maksim Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

Marius Petipa ve Lev Ivanov'un versiyonundan hareketle, Ricardo Amarante'nin koreografisiyle sahnelenen, Çaykovski'nin müziği eşliğinde izleyiciye buluşan eserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı yönetti.

Eserin dekor tasarımı Ferhat Karakaya, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Ahmet Defne imzasını taşıyor.

"2 kız arkadaş" rolünde Berin Günay ve Merve Erdier, "Soytarı" rolünde Can Bezirganoğlu, "Kraliçe" rolünde Şeyda Duran, "Wolfgang" rolünde Alper Akalın, "Eşlikçi" rolünde Alkış Peker sahnedeydi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, 10 Haziran'a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Festival kapsamında yabancı konuk sanatçıların da sahne alacağı 13 eser, toplam 22 temsil ile her yaştan izleyicinin beğenisine sunuluyor.

"Kuğu Gölü" balesi ise festival kapsamında 10 Haziran'da bir kez daha sahnelenecek.