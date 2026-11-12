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17 düzensiz göçmen Edirne ve Kırklareli'nde yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı

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Edirne'de 11, Kırklareli'nde 6 olmak üzere toplam 17 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'dekiler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, Kırklareli'ndekiler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 11 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 6 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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